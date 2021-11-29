НХЛ. «Вашингтон» победил «Каролину», «Тампа» уступила «Миннесоте»

«Каролина» — «Вашингтон» 2:4

«Вашингтон» победил «Каролину» со счетом 4:2. Автором победной шайбы стал защитник Дмитрий Орлов. Также на его счету голевая передача. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин открыл счет в матче.

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Вашингтон» — 2:4 (0:0, 0:2, 2:2) Голы: Овечкин — 19 (Орлов, Уилсон), 31:58 — 0:1. Протас — 1 (Карлсон), 32:57 — 0:2. Котканиеми — 5 (Мартинук, Деанджело), 46:22 — 1:2. Нидеррайтер — 4 (Нечас, Пеши), 53:32 — 2:2. Орлов — 4 (бол., Уилсон, Карлсон), 57:05 — 2:3. Карлсон — 5 (п.в.), 58:19 — 2:4Вратари: Андерсен (57:33 — 58:19, 58:25) — СамсоновШтраф: 12-8Броски: 32 (10+9+13) — 25 (7+11+7)

«Вашингтон» вышел на первое место в таблице Восточной конференции, набрав 33 очка. «Каролина» — вторая на Востоке, имея в своем активе 31 балл.

«Каролина» — «Вашингтон» 2:4

«Миннесота» — «Тампа-Бэй» 4:2

«Миннесота» обыграла «Тампу» со счетом 4:2. В составе «Уайлд» результативной передачей отметился Кирилл Капризов, у «Лайтнинг» ассист на счету Михаила Сергачева. Вратарь гостей Андрей Василевский отразил 33 броска.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Тампа-Бэй» — 4:2 (2:1, 0:1, 2:0) Голы: Бьюгстад — 3 (Штурм, Тэлбот), 11:03 — 1:0. Перри — 2 (Белльмар, Сергачев), 11:51 — 1:1. Раск — 3 (Фиала, Годро), 16:28 — 2:1. Киллорн — 8 (Стэмкос), 29:24 — 2:2. Хартман — 11 (Капризов, Питлик), 49:15 — 3:2. Фолиньо — 8 (п.в.), 59:43 — 4:2Вратари: Тэлбот — Василевский (56:51 — 59:43)Штраф: 6-6Броски: 37 (13+16+8) — 30 (12+10+8)

«Миннесота» с 29 очками занимает третье место в Западной конференции, «Тампа» с 27 очками — на шестой строчке «Востока».

«Миннесота» — «Тампа-Бэй» 4:2

«Чикаго» — «Сан-Хосе» 0:2

Дубль Тимо Майера принес «Сан-Хосе» победу над «Чикаго» — 2:0.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Сан-Хосе» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Голы: Майер — 8 (Балцерс, Кутюр), 33:39 — 0:1. Майер — 9 (п.в., Кутюр), 58:29 — 0:2Вратари: Флери (57:27 — 58:29) — РаймерШтраф: 2-4Броски: 29 (11+9+9) — 22 (4+15+3)

«Сан-Хосе» с 23 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Чикаго» с 16 очками — на 13-й строчке.

«Чикаго» — «Сан-Хосе» 0:2

«Нью-Джерси» — «Филадельфия» 5:2

«Нью-Джерси» обыграл «Филадельфию» со счетом 5:2, Иван Проворов сделал результативную передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Филадельфия» — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) Голы: Хэмилтон — 6 (Юнссон, Братт), 5:07 — 1:0. Лотон — 4 (мен., Проворов, Кутюрье), 17:03 — 1:1. Юнссон — 8 (Братт), 21:47 — 2:1. Фараби — 7 (Лотон), 43:04 — 2:2. Братт — 5 (Юнссон), 51:57 — 3:2. Бастиан — 2 (Хэмилтон, Маклеод), 54:14 — 4:2. Юнссон — 9 (п.в., Мерсер), 57:04 — 5:2Вратари: Блэквуд — Джонс (55:35 — 57:04)Штраф: 11-11Броски: 35 (7+14+14) — 25 (9+9+7)

«Нью-Джерси» с 22 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 20 очками — на 12-й строчке.

«Нью-Джерси» — «Филадельфия» 5:2

«Бостон» — «Ванкувер» 3:2

«Бостон» обыграл «Ванкувер» со счетом 3:2.

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Ванкувер» — 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) Голы: Пирсон — 3 (бол., Бесер, Хегландер), 3:33 — 0:1. Блид — 1, 5:51 — 1:1. Гарлэнд — 6, 32:31 — 1:2. Маршан — 9 (бол., Фолиньо, Бержерон), 48:45 — 2:2. Пастрняк — 7 (бол., Маршан, Бержерон), 56:36 — 3:2Вратари: Ульмарк — Галак (58:26)Штраф: 8-6Броски: 42 (11+13+18) — 38 (10+17+11)

«Бостон» с 22 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 14 очками — на 15-й строчке Запада.

«Бостон» — «Ванкувер» 3:2

«Анахайм» — «Торонто» 1:5

«Торонто» обыграл «Анахайм» со счетом 5:1.

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Торонто» — 1:5 (0:0, 0:2, 1:3) Голы: Мэттьюс — 10 (Броди, Бантинг), 27:48 — 0:1. Бантинг — 6 (Марнер, Маззин), 31:03 — 0:2. Керфут — 4 (Нюландер, Таварес), 40:13 — 0:3. Линдхольм — 2 (Гетцлаф), 47:26 — 1:3. Нюландер — 10 (п.в., Керфут), 56:53 — 1:4. Симмондс — 3 (Энгвалль), 57:08 — 1:5Вратари: Гибсон (56:23 — 56:53) — КэмпбеллШтраф: 2-2Броски: 39 (14+6+19) — 31 (10+10+11)

«Торонто» с 33 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Анахайм» с 25 очками — на пятой строчке Запада.