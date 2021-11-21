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    Кто затащит «армейское дерби»?

    ЦСКА — СКА. Прогноз и ставка (к. 3.13) на хоккейный матч КХЛ 21 ноября 2021 года

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    Евгений Тимкин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать СКА. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 21 ноября. Начало встречи — в 17:30 мск. ЦСКА — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 21 Ноября 2021 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 17:30 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
    •

    ЦСКА

    Столичные парни провели 30 матчей, в которых заработали 40 очков. В турнирной таблице Западной конференции команде удалось подняться на второе место.

    В ноябре ЦСКА принял участие в шести играх. В пяти из них «армейцы» победили. Успешная серия выступлений стартовала со скромного поединка против «Автомобилиста» (1:0).

    Затем состоялся выезд в Подольск, где команда Сергея Федорова хлопнула «Витязь» (6:5 Б). Далее на своей территории красно-синие обыграли СКА (4:0) и «Северсталь» (3:2 Б).

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    Цепочку побед «армейцев» обломало московское «Динамо» (2:3 Б). А в последнем поединке ребята Сергея Федорова оказались сильнее в результативной зарубе с «Динамо» Минск (6:3).

    СКА

    Хоккейный клуб из Питера провел 29 встреч, в которых затащил в свою копилку 39 очков. В турнирной таблице Западной конференции его подвинули на третью строчку.

    С 19 по 29 октября СКА выдал серию из пяти побед. В ходе этого отрезка команда прихлопнула «Йокерит» (2:0), «Куньлунь» (7:0), «Авангард» (5:1), «Динамо» Рига (5:4 Б) и «Динамо» Москва (3:2).

    В этом же месяце подопечные Валерия Брагина не выигрывали. Цепочка поражений стартовала с матчей против «Металлурга» Мг (2:3 Б) и «Спартака» (1:2 ОТ).

    Далее состоялся выезд в Москву, где питерцы были избиты ЦСКА (0:4). Вернувшись в «Ледовый дворец», СКА не сумел справиться с «Локомотивом» (1:3) и «Сибирью» (1:2).

    Прогноз и ставка

    Победа ЦСКА оценивается в 2.54, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.92, а на победу СКА — 2.44.

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    Перед матчем с принципиальным соперником команда из Санкт-Петербурга уже потеряла достаточно очков, чтобы отдать первое место на Западе конкурентам из Финляндии.

    Кроме турнирных дел, у подопечных Валерия Брагина имеется дополнительная мотивация отомстить ЦСКА за прошлое унизительное поражение. Наши прогноз и ставка — победа СКА с форой -1 за 3.13.

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    ЦСКА — СКА: прогноз, ставка (3.13), статистика, коэффициенты матча 21.11.2021. Прогнозы на хоккей. Кто затащит «армейское дерби»?
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