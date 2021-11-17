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    Прервет ли СКА безвыигрышную цепочку?

    СКА — «Локомотив». Прогноз и ставка (к. 2.32) на хоккейный матч КХЛ 17 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Локомотив»
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    Евгений Кетов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Локомотив». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 17 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 17 Ноября 2021 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
    •

    СКА

    Хоккейный клуб из Санкт-Петербурга успел сыграть в 27 встречах, после которых остался с 39 очками в копилке. В Западной конференции он находится на второй позиции.

    Во второй половине октября СКА провел беспроигрышную серию из пяти матчей. Она стартовала с поединков против «Йокерита» (2:0) и «Куньлуня» (7:0) в «Ледовом дворце».

    После избиения «Ред Стар» подопечные Валерия Брагина на чужой территории хлопнули «Авангард» (5:1), «Динамо» Рига (5:4 Б) и «Динамо» Москва (3:2).

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    А вот в трех ноябрьских встречах СКА растранжирил очки. На своем льду питерцы слились «Магнитке» (2:3 Б) и «Спартаку» (1:2 ОТ). Далее в Москве они были раздавлены ЦСКА (0:4).

    «Локомотив»

    Ярославская команда приняла участие в 28 поединках и завоевала в них 33 зачетных балла. В турнирной таблице Западной конференции она оказалась на шестом месте.

    В период с 24 по 28 октября «Локомотив» трижды подряд потерял очки. В этой серии «железнодорожники» уступили «Салавату Юлаеву» (3:4 Б), «Динамо» Москва (1:4) и «Нефтехимику» (1:2 ОТ).

    В последнем поединке прошлого месяца ребята Игоря Никитина немного поправили ситуацию благодаря победе над «Спартаком» (4:2). В четырех ноябрьских встречах ярославцы выиграли дважды.

    В матче 2 числа текущего месяца «Локомотив» уступил «Торпедо» (2:3). Позже «железнодорожники» победили «Металлург» Мг (3:2), влетели «Амуру» (3:4 Б) и разнесли «Динамо» Минск (7:3).

    Прогноз и ставка

    Победа СКА оценивается в 2.32, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.98, а на победу «Локомотива» — 2.66.

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    В трех матчах кряду до Евротура питерцы проиграли. Теперь их лидерству на Западе угрожают сразу несколько команд.

    Чтобы вновь вернуться на вершину таблицы, нужно извлекать максимум из встречи с нестабильным «Локо». Наши прогноз и ставка — победа СКА за 2.32.

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    СКА — «Локомотив»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 17.11.2021. Прогнозы на хоккей. Прервет ли СКА безвыигрышную цепочку?
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