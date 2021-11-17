В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Локомотив». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 17 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

Хоккейный клуб из Санкт-Петербурга успел сыграть в 27 встречах, после которых остался с 39 очками в копилке. В Западной конференции он находится на второй позиции.

Во второй половине октября СКА провел беспроигрышную серию из пяти матчей. Она стартовала с поединков против «Йокерита» (2:0) и «Куньлуня» (7:0) в «Ледовом дворце».

После избиения «Ред Стар» подопечные Валерия Брагина на чужой территории хлопнули «Авангард» (5:1), «Динамо» Рига (5:4 Б) и «Динамо» Москва (3:2).

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А вот в трех ноябрьских встречах СКА растранжирил очки. На своем льду питерцы слились «Магнитке» (2:3 Б) и «Спартаку» (1:2 ОТ). Далее в Москве они были раздавлены ЦСКА (0:4).

«Локомотив»

Ярославская команда приняла участие в 28 поединках и завоевала в них 33 зачетных балла. В турнирной таблице Западной конференции она оказалась на шестом месте.

В период с 24 по 28 октября «Локомотив» трижды подряд потерял очки. В этой серии «железнодорожники» уступили «Салавату Юлаеву» (3:4 Б), «Динамо» Москва (1:4) и «Нефтехимику» (1:2 ОТ).

В последнем поединке прошлого месяца ребята Игоря Никитина немного поправили ситуацию благодаря победе над «Спартаком» (4:2). В четырех ноябрьских встречах ярославцы выиграли дважды.

В матче 2 числа текущего месяца «Локомотив» уступил «Торпедо» (2:3). Позже «железнодорожники» победили «Металлург» Мг (3:2), влетели «Амуру» (3:4 Б) и разнесли «Динамо» Минск (7:3).

Прогноз и ставка

Победа СКА оценивается в 2.32, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.98, а на победу «Локомотива» — 2.66.

В трех матчах кряду до Евротура питерцы проиграли. Теперь их лидерству на Западе угрожают сразу несколько команд.