В матче Кубка Карьяла Россия сыграет с Финляндией. Встреча пройдет на «Хартвалл Арене» 11 ноября. Начало запланировано на 19:30 мск. Россия — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Россия

Прошлогодний Кубок Карьяла «красная машина» затащила. В трех встречах она заработала 8 баллов. С разницей голов 11:3 она финишировала первой в квартете.

В дебютной встрече Россия разгромила Финляндию (6:2), после чего она хлопнула Швецию (2:1 Б). В решающем поединке россияне всухую переиграли Чехию (3:0).

В последнем официальном турнире — чемпионате мира Россия оформила шесть побед в семи встречах группового раунда. В своей таблице она заняла первую позицию.

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В плей-офф выступления «красной машины» закончились уже на стадии четвертьфинала. Тогда Россия под руководством Валерия Брагина слилась Канаде (1:2 ОТ).

Финляндия

Прошлый Кубок Карьяла финская сборная провела неудачно. В трех поединках она смогла заработать всего 3 балла и занять третье место в турнирной таблице.

Дебютную встречу Финляндия провела с Россией, от которой получила полную сетку (2:6). Затем финны влетели Чехии (0:2), а также оформили победу над Швецией (3:2).

После всего Евротура Финляндия хорошо провела чемпионат мира. Сперва в группе она заработала 17 баллов в семи играх и заняла вторую позицию в зачете.

В плей-офф она добралась до финала. На стадии 1/4 подопечные Юкки Ялонена хлопнули Чехию (1:0). Затем команда обыграла Германию (2:1), а в битве за золото — уступила Канаде (2:3 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа России оценивается в 3.38, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу Финляндии — 1.87.

В трех очных матчах из пяти последних Россия обыграла Финляндию. При этом в каждом поединке «красная машина» забивала 3+ гола .

Ожидаем, что и в грядущей встрече гости на «Хартвалл Арене» продолжат эту традицию. Наши прогноз и ставка — победа России с форой 0 за 2.48.