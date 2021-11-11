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    Сколько шайб Россия забросит в сетку финнов?

    Россия — Финляндия. Прогноз и ставка (к. 2.48) на хоккейный матч Евротура 11 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Россия — Финляндия
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    Егор Афанасьев на прошлогоднем Кубке Карьяла
    В матче Кубка Карьяла Россия сыграет с Финляндией. Встреча пройдет на «Хартвалл Арене» 11 ноября. Начало запланировано на 19:30 мск. Россия — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Россия

    Прошлогодний Кубок Карьяла «красная машина» затащила. В трех встречах она заработала 8 баллов. С разницей голов 11:3 она финишировала первой в квартете.

    В дебютной встрече Россия разгромила Финляндию (6:2), после чего она хлопнула Швецию (2:1 Б). В решающем поединке россияне всухую переиграли Чехию (3:0).

    В последнем официальном турнире — чемпионате мира Россия оформила шесть побед в семи встречах группового раунда. В своей таблице она заняла первую позицию.

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    В плей-офф выступления «красной машины» закончились уже на стадии четвертьфинала. Тогда Россия под руководством Валерия Брагина слилась Канаде (1:2 ОТ).

    Финляндия

    Прошлый Кубок Карьяла финская сборная провела неудачно. В трех поединках она смогла заработать всего 3 балла и занять третье место в турнирной таблице.

    Дебютную встречу Финляндия провела с Россией, от которой получила полную сетку (2:6). Затем финны влетели Чехии (0:2), а также оформили победу над Швецией (3:2).

    После всего Евротура Финляндия хорошо провела чемпионат мира. Сперва в группе она заработала 17 баллов в семи играх и заняла вторую позицию в зачете.

    В плей-офф она добралась до финала. На стадии 1/4 подопечные Юкки Ялонена хлопнули Чехию (1:0). Затем команда обыграла Германию (2:1), а в битве за золото — уступила Канаде (2:3 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа России оценивается в 3.38, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу Финляндии — 1.87.

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    В трех очных матчах из пяти последних Россия обыграла Финляндию. При этом в каждом поединке «красная машина» забивала 3+ гола.

    Ожидаем, что и в грядущей встрече гости на «Хартвалл Арене» продолжат эту традицию. Наши прогноз и ставка — победа России с форой 0 за 2.48.

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    Россия — Финляндия: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 11.11.2021. Прогнозы на хоккей. Сколько шайб Россия забросит в сетку финнов?
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