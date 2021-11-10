ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ОвечкинНХЛ. «Вашингтон» обыграл «Баффало», Овечкин вышел на 4-е место среди лучших снайперов в истории Андрей Шевченко Рядом с мечтой. Шевченко снова едет покорять Италию Эдинсон КаваниТрансферный дайджест. 2-8 ноября
  • 08:17
    • «Зенит» может купить полузащитника «Бока Хуниорс»
  • 22:58
    • Внедрение Fan ID в РПЛ будет рассмотрено на общем собрании 22 ноября
  • 20:15
    • Сорокин — первая российская звезда недели в НХЛ
  • 19:10
    • У форварда «Ниццы» Дольберга выявлен диабет первого типа
  • 18:18
    • Эдди Хау назначен главным тренером «Ньюкасла»
  • 12:25
    • Прядкин занял должность советника президента УЕФА
    Все новости спорта

    Как начнет Евротур команда Чехии?

    Швеция — Чехия. Прогноз и ставка (к. 2.23) на хоккейный матч Евротура 10 ноября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Евротур Прогнозы на Кубок Карьяла Прогнозы на сборную Швеции Прогнозы на сборную Чехии
    Прогноз и ставки на Швеция — Чехия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Прошлогодний матч между Швецией и Чехией
    В матче Кубка Карьяла Швеция сыграет с Чехией. Встреча пройдет на «Сааб Арене» 10 ноября. Начало запланировано на 21:00 мск. Швеция — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Швеция

    Последний Кубок Карьяла шведская сборная провела неудачно. Она заработала всего 1 очко в трех матчах и закончила турнир на последнем месте в таблице.

    На старте Кубка Швеция потерпела поражение от Чехии (1:3), а единственный балл она затащила в дуэли с Россией (1:2 Б). Позже была осечка в игре с Финляндией (2:3).

    Последним крупным турниром для Швеции был чемпионат мира. В семи поединках группового этапа команда Юхана Гарпенлёва заработала 10 очков и оказалась за бортом плей-офф.

    Все прогнозы на хоккей

    На ЧМ Швеция потерпела поражения от Дании (3:4) и Белоруссии (0:1). Затем она разгромила швейцарцев (7:0) и слилась чехам (2:4). Позже «три короны» хлопнули британцев (4:1) и словаков (3:1), а также уступили России (2:3 Б).

    Чехия

    В прошлогоднем Кубке Карьяла эта команда активно боролась за победу, но финишировала в таблице второй, заработав в трех встречах 6 зачетных баллов.

    В рамках этого турнира Чехия одержала верх над Швецией (3:1) и Финляндией (2:0). Проиграли «львята» в решающем поединке России (0:3).

    В последнем официальном турнире (ЧМ-2021) Чехия финишировала третьей в группе, заработав 13 очков в семи поединках (5 побед, 2 поражения).

    В плей-офф чемпионата мира подопечные Филипа Пешана встретились с Финляндией, уступив ей минимально (0:1). Гонку за золото чехи на стадии четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    Победа Швеции оценивается в 2.09, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу Чехии — 3.01.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Несмотря на то что шведы считаются фаворитами, чехи гарантировано просто так не отдадут очки. Да и в последних очных встречах именно «львы» выглядели лучше.

    В четырех предыдущих поединках со Швецией чехи были сильнее. Наши прогноз и ставка — победа Чехии в матче за 2.23.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Маррей — Дурасович
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  4.69
  • Экспресс дня 9 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  3.02
  • Прогноз на матч Чикаго — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Калгари — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вегас — Сиэтл
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Германия U19 — Фарерские острова U19
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Англия U19 — Андорра U19
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия U19 — Греция U19
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Франция U19 — Албания U19
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Испания U19 — Люксембург U19
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Швеция — Чехия: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 10.11.2021. Прогнозы на хоккей. Как начнет Евротур команда Чехии?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры