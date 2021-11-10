В матче Кубка Карьяла Швеция сыграет с Чехией. Встреча пройдет на «Сааб Арене» 10 ноября. Начало запланировано на 21:00 мск. Швеция — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швеция

Последний Кубок Карьяла шведская сборная провела неудачно. Она заработала всего 1 очко в трех матчах и закончила турнир на последнем месте в таблице.

На старте Кубка Швеция потерпела поражение от Чехии (1:3), а единственный балл она затащила в дуэли с Россией (1:2 Б). Позже была осечка в игре с Финляндией (2:3).

Последним крупным турниром для Швеции был чемпионат мира. В семи поединках группового этапа команда Юхана Гарпенлёва заработала 10 очков и оказалась за бортом плей-офф.

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На ЧМ Швеция потерпела поражения от Дании (3:4) и Белоруссии (0:1). Затем она разгромила швейцарцев (7:0) и слилась чехам (2:4). Позже «три короны» хлопнули британцев (4:1) и словаков (3:1), а также уступили России (2:3 Б).

Чехия

В прошлогоднем Кубке Карьяла эта команда активно боролась за победу, но финишировала в таблице второй, заработав в трех встречах 6 зачетных баллов.

В рамках этого турнира Чехия одержала верх над Швецией (3:1) и Финляндией (2:0). Проиграли «львята» в решающем поединке России (0:3).

В последнем официальном турнире (ЧМ-2021) Чехия финишировала третьей в группе, заработав 13 очков в семи поединках (5 побед, 2 поражения).

В плей-офф чемпионата мира подопечные Филипа Пешана встретились с Финляндией, уступив ей минимально (0:1). Гонку за золото чехи на стадии четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Победа Швеции оценивается в 2.09, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу Чехии — 3.01.

Несмотря на то что шведы считаются фаворитами, чехи гарантировано просто так не отдадут очки. Да и в последних очных встречах именно «львы» выглядели лучше .

В четырех предыдущих поединках со Швецией чехи были сильнее. Наши прогноз и ставка — победа Чехии в матче за 2.23.