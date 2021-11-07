В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «FLA Live Арене» 7 ноября. Начало встречи — в 01:00 мск. «Флорида» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флорида»

Команда из Санрайза в десяти матчах чемпионата смогла заработать 19 очков. В турнирной таблице Восточной конференции она находится на первом месте.

Уже на старте регулярки «Флорида» выдала крутую серию из восьми побед, открывшуюся домашними встречами с «Питтсбургом» (5:4 ОТ) и «Айлендерс» (5:1).

Затем «Пантерз» разгромили «Тампу» и «Колорадо» с одинаковым счетом — 4:1, после чего они прибили «Филадельфию» (4:2), «Аризону» (5:3), «Бостон» (4:1) и «Детройт» (3:2 ОТ).

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Оборвалась цепочка побед при новом тренере «Флориды» — Эндрю Брюнетте. Произошло это в игре с «Бостоном» (2:3 Б). В последнем матче «коты» взяли верх над «Вашингтоном» (5:4 ОТ).

«Каролина»

Хоккеисты из Роли, Северная Каролина, приняли участие в девяти матчах, в которых взяли 18 очков. В турнирной таблице Восточной конференции «Кейнс» идут вторыми.

В каждом поединке «Каролина» вынесла своих соперников в основное время. Победная серия стартовала с домашней встречи с «Айлендерс» (6:3).

После яркой игры с «Айлс» парни Рода Бриндамора в гостях хлопнули «Нэшвилл» (3:2), разгромили «Монреаль» (4:1) и «Коламбус» (5:1).

Далее на «PNC-Арене» «Каролина» взяла верх над «Торонто» (4:1), «Бостоном» (3:0), «Чикаго» (6:3) и «Аризоной» (2:1). В последнем матче «Кейнс» снова припечатали «Чикаго» (4:3).

Прогноз и ставка

Победа «Флориды» оценивается в 2.41, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.38, а на победу «Каролины» — 2.61.

В очном матче сойдутся не только лучшие команды Востока, но и клубы с реально налаженной игрой у своих ворот .

Хорошая оборонительная игра двух сторон плохо повлияет на итоговую результативность. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 2.23.