НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Флориде», «Торонто» выиграл у «Тампы»

«Оттава» — «Вегас» 1:5

«Вегас» уверенно обыграл «Оттаву» со счетом 5:1. В составе победителей дубль сделал Джонатан Маршессо. Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб отметился голевой передачей, как и российский нападающий «Голден Найтс» Евгений Дадонов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Вегас» — 1:5 (0:0, 1:3, 0:2) Голы: Каррье — 2 (Дадонов, Стивенсон), 24:31 — 0:1. Хауден — 1 (Теодор, Рендбьерг), 31:21 — 0:2. Маршессо — 3 (Руа, Хэг), 32:25 — 0:3. Ткачак — 2 (Зуб, Батерсон), 35:50 — 1:3. Пьетранджело — 1 (Смит, Руа), 54:01 — 1:4. Маршессо — 4 (п.в., Янмарк), 57:10 — 1:5Вратари: Густавссон (55:50 — 57:10) — ЛенерШтраф: 2-2Броски: 39 (16+12+11) — 39 (11+16+12)

«Оттава» — «Вегас» 1:5

«Питтсбург» — «Филадельфия» 3:2 ОТ

Шайба Криса Летанга в овертайме принесла «Питтсбургу» победу над «Филадельфией» — 3:2 ОТ. В составе «Флайерз» голевой передачей отметился российский защитник Иван Проворов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Филадельфия» — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) Голы: Макгинн — 3 (Мэтисон, Эштон-Риз), 0:16 — 1:0. Конекны — 4 (бол., Жиру, Проворов), 27:37 — 1:1. Гюнтцель — 2 (Хейнен, Марино), 31:46 — 2:1. Лотон — 3 (ван Римсдайк), 57:08 — 2:2. Летанг — 1 (Картер), 61:55 — 3:2Вратари: Джерри — ХартШтраф: 6-4Броски: 36 (8+16+10+2) — 38 (17+10+9+2)

«Питтсбург» — «Филадельфия» 3:2 ОТ

«Торонто» — «Тампа-Бэй» 2:1 ОТ

Точный бросок Вильяма Нюландера на 3-й минуте овертайма принес «Торонто» победу над «Тампой» — 2:1 ОТ. Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 32 из 34 бросков по своим воротам.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Тампа-Бэй» — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) Голы: Марун — 1 (Перри, Чернак), 13:16 — 0:1. Таварес — 4 (Марнер, Мэттьюс), 59:18 — 1:1. Нюландер — 5 (бол., Мэттьюс, Марнер), 62:43 — 2:1Вратари: Кэмпбелл — ВасилевскийШтраф: 4-8Броски: 34 (9+13+7+5) — 25 (9+8+8+0)

«Торонто» — «Тампа-Бэй» 2:1 ОТ

«Бостон» — «Детройт» 5:1

Четыре шайбы Патриса Бержерона принесли «Бостону» домашнюю крупную победу над «Детройтом» со счетом 5:1.

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Детройт» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) Голы: Бержерон — 1 (бол., Маршан, Макэвой), 11:03 — 1:0. Бержерон — 2 (бол., Маршан), 30:52 — 2:0. Бержерон — 3 (бол., Маршан, Макэвой), 38:45 — 3:0. Раймонд — 5 (бол., Гронек, Зайдер), 47:46 — 3:1. Райлли — 1 (мен., Лазар, Носек), 48:10 — 4:1. Бержерон — 4 (Маршан, Райлли), 55:52 — 5:1Вратари: Суэймен — ГрайссШтраф: 10-12Броски: 37 (11+15+11) — 15 (3+6+6)

«Бостон» — «Детройт» 5:1

«Монреаль» — «Нью-Йорк Айлендерс» 2:6

«Айлендерс» выиграли у «Монреаля» со счетом 6:2. В составе победителей голевой покер оформил Брок Нельсон, еще по шайбе забросили Оливер Вальстрем и Жан-Габриэль Пажо. Голкипер Илья Сорокин отразил 36 бросков из 38.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Айлендерс» — 2:6 (0:1, 0:4, 2:1) Голы: Нельсон — 3 (Палмиери, Бовилье), 4:14 — 0:1. Вальстрем — 5 (Сизикас), 23:31 — 0:2. Нельсон — 4 (Бовилье, Хара), 32:25 — 0:3. Нельсон — 5 (Бовилье), 35:23 — 0:4. Пажо — 1 (Паризе, Пулок), 38:08 — 0:5. Сузуки — 2 (мен., Савар), 55:20 — 1:5. Тоффоли — 2 (бол., Дворак, Сузуки), 57:04 — 2:5. Нельсон — 6 (п.в., Паризе, Пажо), 59:41 — 2:6Вратари: Аллен (Монтембо, 40:00) — СорокинШтраф: 6-6Броски: 38 (10+13+15) — 36 (12+13+11)

«Островитян» идут на 10-м месте в Восточной конференции. «Канадиенс» располагаются на 16-й строчке.

«Монреаль» — «Нью-Йорк Айлендерс» 2:6

«Флорида» — «Вашингтон» 5:4 ОТ

Гол и два ассиста Александра Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой». «Столичные» проиграли по итогам овертайма со счетом 4:5. Победную шайбу забросил Ээту Луостаринен.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Вашингтон» — 5:4 ОТ (2:0, 2:3, 0:1, 1:0) Голы: Барков — 6 (Дюклер, Верхэге), 3:07 — 1:0. Экблад — 4, 11:04 — 2:0. Спронг — 2 (Манта), 20:43 — 2:1. Монтур — 2 (Форслинг, Марчмент), 27:16 — 3:1. Барков — 7 (бол., Хернквист, Юбердо), 35:32 — 4:1. Овечкин — 10 (Эллер), 38:11 — 4:2. Уилсон — 1 (Карлсон, Овечкин), 39:43 — 4:3. Макмайкл — 1 (Овечкин, Лисон), 46:56 — 4:4. Луостаринен — 3 (Форслинг, Райнхарт), 61:55 — 5:4Вратари: Бобровский (Найт, 20:00) — Ванечек (Самсонов, 1:45, Ванечек, 27:16)Штраф: 4-6Броски: 33 (14+12+5+2) — 42 (13+19+10+0)

«Пантерз» добыли девятую победу в 10 матчах нынешнего сезона. «Кэпиталз» потерпели второе поражение подряд.

«Флорида» — «Вашингтон» 5:4 ОТ

«Калгари» — «Даллас» 3:4 ОТ

«Даллас» выиграл у «Калгари» — 4:3 ОТ. Счет во встрече открыл российский нападающий «звезд» Денис Гурьянов. Его соотечественник и одноклубник Александр Радулов отметился голевой передачей. В составе «Флэймз» российский защитник Никита Задоров отметился голом и голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Даллас» — 3:4 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 0:1) Голы: Гурьянов — 2 (бол., Хейсканен, Сутер), 14:09 — 0:1. Лучич — 3 (Задоров, Гудбрэнсон), 35:13 — 1:1. Ткачак — 5 (бол., Линдхольм, Андерссон), 38:41 — 2:1. Комо — 1 (Раффль, Хейсканен), 39:54 — 2:2. Сегин — 4 (Радулов, Хейсканен), 41:34 — 2:3. Задоров — 1 (Шилингтон, Маркстрем), 56:03 — 3:3. Бенн — 2 (Павелски, Клингберг), 62:59 — 3:4Вратари: Маркстрем — ХудобинШтраф: 8-10Броски: 33 (9+15+8+1) — 28 (10+7+10+1)

Отметим, что «Старз» прервали четырехматчевую серию поражений.

«Калгари» — «Даллас» 3:4 ОТ

«Сиэтл Кракен» — «Баффало» 5:2

«Сиэтл Кракен» — «Баффало» 5:2

«Сан-Хосе» — «Сент-Луис» 3:5