В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Уфа Арене» 3 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

Хоккеисты из Уфы приняли участие в 25 встречах чемпионата, после которых остались с 36 баллами на счету. В таблице Востока команда идет третьей.

В период с 17 по 24 октября «Салават Юлаев» выдал четыре победы кряду, три из которых были оформлены в гостях. В одном из таких матчей зеленые разнесли «Металлург» Мг (5:2).

Далее в Челябинске «юлаевцы» припечатали «Трактор» (6:1), а в Москве — ЦСКА (3:2). В родных стенах подопечные Томи Ламсы разделались с «Локомотивом» (4:3 Б).

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В следующем матче серия «Салавата» прервалась в дуэли с «Северсталью» (2:3), после которой он уступил «Авангарду» и обыграл «Динамо» Минск (5:3).

«Амур»

Команда из Хабаровска также провела 25 поединков, но заработала в них 21 очко. В турнирной таблице Восточной конференции она оказалась на десятой позиции.

Последний матч в гостях «Амур» скатал 19 октября. Это была заруба с «Нефтехимиком» в Нижнекамске, в которой «тигрята» пережили поражение в битве буллитов (2:3 Б).

Пять следующих встреч подопечные Михаила Кравеца провели на «Платинум Арене». В первой игре домашней серии хабаровчане слились «Адмиралу» (1:2).

Затем «Амур» разгромил «Динамо» Минск (3:0) и пережил неудачу в дуэли с ЦСКА (3:4 Б). В других матчах ребята Кравеца победили «Йокерит» (2:1 Б) и оказались слабее «Барыса» (0:1).

Прогноз и ставка

Победа «Салавата Юлаева» оценивается в 1.37, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.60, а на победу «Амура» — 6.80.

В последних играх хабаровский клуб без серьезной борьбы не отдает очки любому по сложности сопернику, благодаря чему он ворвался в гонку за восьмерку на Востоке.