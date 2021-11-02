СКА
В 24 встречах регулярного сезона команда из Санкт-Петербурга взяла 37 очков, что позволило ей выбиться в лидеры турнирной таблицы Западной конференции.
В период с 15 по 17 октября СКА провел две игры, в которых допустил осечки. В Финляндии «армейцы» слились «Йокериту» (4:5 ОТ), а на своей территории — «Барысу» (3:4 Б).
После упомянутых поединков подопечные Валерия Брагина больше никому не проигрывали. Серия без поражений началась с реванша в дуэли с «Йокеритом» (2:0).
А в следующем домашнем матче СКА раздавил «Куньлунь» (7:0). Далее была гостевая серия, в рамках которой питерцы победили «Авангард» (5:1), «Динамо» Рига (5:4 Б) и «Динамо» Москва (3:2).
«Металлург» Мг
Хоккеисты из Магнитогорска провели в чемпионате 24 матча, в которых смогли затащить 44 балла. В рейтинге Восточной конференции команда закрепилась на вершине.
Первое за долгое время поражение «Металлурга» Мг было зафиксировано 17 октября. В тот вечер «Магнитка» крупно влетела «Салавату Юлаеву» (2:5).
После домашней потери очков подопечные Ильи Воробьева выдели 6-матчевую беспроигрышную серию, открывшуюся в Латвии встречей с «Динамо» Рига (5:4 Б).
В паре следующих матчей на чужом льду «Металлург» Мг разделался с «Йокеритом» (5:4 ОТ) и «Сочи» (3:2 Б). А в домашнем отрезке «лисы» прибили «Трактор» (3:2), «Ак Барс» (3:1) и «Витязь» (2:1).
Прогноз и ставка
Победа СКА оценивается в 2.39, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Металлурга» Мг — 2.55.
В «Ледовом дворце» будет жаркое месиво первых команд Запада и Востока, которые во второй половине октября
В поединке равных соперников никто уступать не планирует, однако мы отдадим предпочтение магнитогорской банде, которая выглядит интереснее в атаке и забивает чуть больше. Наши прогноз и ставка — победа «Металлурга» Мг в матче за 1.94.