«Динамо» Москва
В 22 матчах регулярного чемпионата столичные хоккеисты завоевали 30 очков, что делает их сейчас третьими в турнирной таблице Западной конференции.
Пару недель назад «Динамо» Москва провело гостевую серию из пяти поединков. В трех встречах кряду бело-синие отдали очки своим конкурентам.
В тех провальных матчах подопечные Алексея Кудашова уступили «Локомотиву» (1:3), СКА (3:5) и «Трактору» (3:5). А еще в парочке игр столичные парни прибили «Ак Барс» (5:4 ОТ) и «Нефтехимик» (3:0).
С того момента «Динамо» Москва успело провести две встречи на «ВТБ Арене». У себя дома ребята Кудашова слились «Витязю» (2:5) и разгромили «Локо» (4:1).
СКА
Хоккейный клуб из Питера сыграл в 23 поединках регулярки, в которых урвал 35 очков, благодаря чему выбился в лидеры таблицы Западной конференции.
После игры с «Динамо» Москва 13 октября (5:3) СКА принял участие еще в шести встречах, уступив в двух из них. В одном из таких матчей «армейцы» не справились с «Йокеритом» (4:5 ОТ).
Другая неудачная игра состоялась в «Ледовом дворце» против «Барыса» (4:3 Б), а затем подопечные Валерия Брагина выдали серию из четырех побед.
В Питере хозяева отомстили «Йокериту» (2:0) и раздавили «Куньлунь» (7:0). Далее в гостях СКА крупно обыграл «Авангард» (5:1) и победил «Динамо» Рига (5:4 Б).
Прогноз и ставка
Победа «Динамо» Москва оценивается в 2.33, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу СКА — 2.58.
Последние результаты питерской команды позволили ей
В игре с «Динамо» парни Брагина могут дальше отодвинуть столичный клуб от первой позиции, при этом их нынешняя форма позволяет это сделать с запасом. Наши прогноз и ставка — победа СКА в матче за 1.98.