В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать СКА. Игра пройдет на «ВТБ Арене» 29 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

В 22 матчах регулярного чемпионата столичные хоккеисты завоевали 30 очков, что делает их сейчас третьими в турнирной таблице Западной конференции.

Пару недель назад «Динамо» Москва провело гостевую серию из пяти поединков. В трех встречах кряду бело-синие отдали очки своим конкурентам.

В тех провальных матчах подопечные Алексея Кудашова уступили «Локомотиву» (1:3), СКА (3:5) и «Трактору» (3:5). А еще в парочке игр столичные парни прибили «Ак Барс» (5:4 ОТ) и «Нефтехимик» (3:0).

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С того момента «Динамо» Москва успело провести две встречи на «ВТБ Арене». У себя дома ребята Кудашова слились «Витязю» (2:5) и разгромили «Локо» (4:1).

СКА

Хоккейный клуб из Питера сыграл в 23 поединках регулярки, в которых урвал 35 очков, благодаря чему выбился в лидеры таблицы Западной конференции.

После игры с «Динамо» Москва 13 октября (5:3) СКА принял участие еще в шести встречах, уступив в двух из них. В одном из таких матчей «армейцы» не справились с «Йокеритом» (4:5 ОТ).

Другая неудачная игра состоялась в «Ледовом дворце» против «Барыса» (4:3 Б), а затем подопечные Валерия Брагина выдали серию из четырех побед.

В Питере хозяева отомстили «Йокериту» (2:0) и раздавили «Куньлунь» (7:0). Далее в гостях СКА крупно обыграл «Авангард» (5:1) и победил «Динамо» Рига (5:4 Б).

Прогноз и ставка

Победа «Динамо» Москва оценивается в 2.33, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу СКА — 2.58.

Последние результаты питерской команды позволили ей возглавить рейтинг Запада . Но при этом дистанция между несколькими соперниками пока не такая уж и большая.

В игре с «Динамо» парни Брагина могут дальше отодвинуть столичный клуб от первой позиции, при этом их нынешняя форма позволяет это сделать с запасом. Наши прогноз и ставка — победа СКА в матче за 1.98.