ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан» лидирует в Серии А«Милан» имеет почти все для скудетто Александр Овечкин забросил 738-ю шайбу в НХЛНХЛ. «Вашингтон» проиграл «Детройту», несмотря на голы Овечкина и Кузнецова «Барселона»Примера. «Барса» проиграла «Райо Вальекано», «Реал» сыграл вничью с «Осасуной»
  • 01:39
    • «Барселона» уволила Кумана
  • 08:08
    • Хави — основной кандидат на пост главного тренера «Барселоны»
  • 00:24
    • «Реал» не справился с «Осасуной»
  • 21:54
    • Гол Фалькао принес «Райо Вальекано» победу над «Барселоной»
  • 21:30
    • «Сассуоло» вырвал победу в матче с «Ювентусом»
  • 00:17
    • Стали известны все участники 1/8 финала Кубка России
  • 23:56
    • «Вест Хэм» по пенальти выбил «Ман Сити» из Кубка Лиги
    Все новости спорта

    СКА сможет взять очки в сложнейшем матче в столице?

    «Динамо» Москва — СКА. Прогноз и ставка (к. 1.98) на хоккейный матч КХЛ 29 октября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Прогнозы на СКА
    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — СКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Микко Лехтонен
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать СКА. Игра пройдет на «ВТБ Арене» 29 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 29 Октября 2021 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:30 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.30
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
    •

    «Динамо» Москва

    В 22 матчах регулярного чемпионата столичные хоккеисты завоевали 30 очков, что делает их сейчас третьими в турнирной таблице Западной конференции.

    Пару недель назад «Динамо» Москва провело гостевую серию из пяти поединков. В трех встречах кряду бело-синие отдали очки своим конкурентам.

    В тех провальных матчах подопечные Алексея Кудашова уступили «Локомотиву» (1:3), СКА (3:5) и «Трактору» (3:5). А еще в парочке игр столичные парни прибили «Ак Барс» (5:4 ОТ) и «Нефтехимик» (3:0).

    Все прогнозы на КХЛ

    С того момента «Динамо» Москва успело провести две встречи на «ВТБ Арене». У себя дома ребята Кудашова слились «Витязю» (2:5) и разгромили «Локо» (4:1).

    СКА

    Хоккейный клуб из Питера сыграл в 23 поединках регулярки, в которых урвал 35 очков, благодаря чему выбился в лидеры таблицы Западной конференции.

    После игры с «Динамо» Москва 13 октября (5:3) СКА принял участие еще в шести встречах, уступив в двух из них. В одном из таких матчей «армейцы» не справились с «Йокеритом» (4:5 ОТ).

    Другая неудачная игра состоялась в «Ледовом дворце» против «Барыса» (4:3 Б), а затем подопечные Валерия Брагина выдали серию из четырех побед.

    В Питере хозяева отомстили «Йокериту» (2:0) и раздавили «Куньлунь» (7:0). Далее в гостях СКА крупно обыграл «Авангард» (5:1) и победил «Динамо» Рига (5:4 Б).

    Прогноз и ставка

    Победа «Динамо» Москва оценивается в 2.33, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу СКА — 2.58.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Последние результаты питерской команды позволили ей возглавить рейтинг Запада. Но при этом дистанция между несколькими соперниками пока не такая уж и большая.

    В игре с «Динамо» парни Брагина могут дальше отодвинуть столичный клуб от первой позиции, при этом их нынешняя форма позволяет это сделать с запасом. Наши прогноз и ставка — победа СКА в матче за 1.98.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.18
  • Прогноз на матч Сибирь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Миллман — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Локомотив — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сельта — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Гетеборг — Юргорден
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Гранада — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Наполи — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Леванте — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.69
  • Экспресс дня 28 октября
  • Сегодня в 22:30
    •  3.26
  • Прогноз на матч Питтсбург — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Сиэтл — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Динамо» Москва — СКА: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 29.10.2021. Прогнозы на хоккей. СКА сможет взять очки в сложнейшем матче в столице?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры