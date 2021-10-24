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    «Флорида» продлит свою серию до пяти побед?

    «Филадельфия» — «Флорида». Прогноз и ставка (к. 2.16) на хоккейный матч НХЛ 24 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Флорида»
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    Александр Барков
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 24 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Филадельфия» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Филадельфия»

    На счету клуба из Пенсильвании лежат пять очков, которые он накопил за три матча. В общекомандном рейтинге Восточной конференции «летчики» идут восьмыми.

    В первом поединке сезона «Филадельфия» в «Веллс Фарго Центре» принимала «Ванкувер». В сумасшедшем противостоянии с «Накс» хозяева потерпели поражение (4:5 Б).

    После осечки в дебютном матче подопечные Алена Виньо встретились с «Сиэтлом». Но грозной силы «Кракена» команда не почувствовала и разгромила новичков Лиги (6:1).

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    Третьим соперником «Филадельфии» был «Бостон». В зарубе с «Брюинз» стороны шли ровно до третьего периода, а уже в финальной двадцатиминутке «Флайерз» организовали победу (6:3).

    «Флорида»

    Хоккеисты из Санрайза приняли участие в четырех встречах, в которых взяли 8 очков. В таблице Восточной конференции команда сейчас лидирует.

    На старте сезона «Флорида» не знает горечи поражений. В первой игре, прошедшей в «BB&T Центре», «Пантерз» припечатали «Питтсбург» в овертайме (5:4 ОТ).

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    • В следующем поединке особой интриги не было, поскольку парни Джоэля Кенневилля одержали разгромную победу над «Айлендерс» (5:1).

    Третью игру «Флорида» также затащила с крупным счетом, хлопнув «Тампу» (4:1). После победы в дерби «Пантерз» припечатали «Колорадо» (4:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Филадельфии» оценивается в 2.88, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.56, а на победу «Флориды» — 2.18.

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    «Пантерз» на старте регулярки набрали бешеную форму. Четырежды команда выиграла, забросив 4+ шайбы.

    В зарубе с мощной «Филадельфией» «котам» придется пройти еще одно сложное испытание. Но завершить его удачно гостям из Санрайза по силам. Наши прогноз и ставка — «Флорида» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.16.

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    «Филадельфия» — «Флорида»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 24.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Флорида» продлит свою серию до пяти побед?
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