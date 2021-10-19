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    «Сиэтл» навяжет борьбу «Филадельфии»

    «Филадельфия» — «Сиэтл». Прогноз и ставка (к. 3.40) на хоккейный матч НХЛ 19 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Сиэтл»
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    Ник Пол
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 19 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Филадельфия» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 19 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.77
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 3.75
  • Ставка!
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    «Филадельфия»

    Хоккейный клуб из Пенсильвании успел провести всего одну игру. Состоялась она 16 октября в «Веллс Фарго Центре», где «Флайерз» уступили «Ванкуверу» (4:5 Б).

    Перед началом текущего чемпионата «Филадельфия» сыграла в шести предсезонных встречах, в четырех из которых потерпела поражения.

    Сперва команда Алена Виньо слилась «Айлендерс» (2:3 ОТ) и «Бостону» (2:4). А после побед над «Вашингтоном» (3:1) и «Брюинз» (2:1 ОТ) «Флайерз» проиграли «Айлендерс» (0:3) и «Кэпс» (3:5).

    Все прогнозы на НХЛ

    Если говорить о прошлом сезоне, то он был для «Филадельфии» очень грустным. В 56 играх «летчики» взяли 58 очков и оказались шестыми в Восточном дивизионе.

    «Сиэтл»

    Новички Лиги приняли участие в трех играх, в которых сумели забросить 8 шайб и пропустили 9 голов. В турнирной таблице Западной конференции команда из штата Вашингтон занимает третье место с 3 пунктами.

    В дебютной официальной игре НХЛ «Сиэтл» устроил результативное месиво с «Вегасом». Однако на «Т-Мобайл Арене» «Кракен» остался без набранных баллов (3:4).

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    • Историческую победу подопечные Дэйва Хэкстола оформили в противостоянии с «Нэшвиллом», в которой «Сиэтл» также был результативен (4:3).

    Еще одну гостевую встречу «Кракен» провел 17 октября против «Коламбуса». Заруба с «Блю Джекетс» дошла до овертайма. Вот только парни Хэкстола оказались слабее (1:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Филадельфии» оценивается в 1.85, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.78, а на победу «Сиэтла» — 3.60.

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    В первом поединке «Флайерз» неожиданно испытали проблемы в игре с не самым сильным соперником, и в итоге потеряли очки.

    «Кракен» на старте чемпионата также транжирит баллы, но бьется с любой командой до последнего. Наши прогноз и ставка — «Сиэтл» не проиграет + ТБ 4.5 за 3.40.

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    «Филадельфия» — «Сиэтл»: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 19.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Сиэтл» навяжет борьбу «Филадельфии»
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