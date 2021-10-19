В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 19 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Филадельфия» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

Хоккейный клуб из Пенсильвании успел провести всего одну игру. Состоялась она 16 октября в «Веллс Фарго Центре», где «Флайерз» уступили «Ванкуверу» (4:5 Б).

Перед началом текущего чемпионата «Филадельфия» сыграла в шести предсезонных встречах, в четырех из которых потерпела поражения.

Сперва команда Алена Виньо слилась «Айлендерс» (2:3 ОТ) и «Бостону» (2:4). А после побед над «Вашингтоном» (3:1) и «Брюинз» (2:1 ОТ) «Флайерз» проиграли «Айлендерс» (0:3) и «Кэпс» (3:5).

Все прогнозы на НХЛ

Если говорить о прошлом сезоне, то он был для «Филадельфии» очень грустным. В 56 играх «летчики» взяли 58 очков и оказались шестыми в Восточном дивизионе.

«Сиэтл»

Новички Лиги приняли участие в трех играх, в которых сумели забросить 8 шайб и пропустили 9 голов. В турнирной таблице Западной конференции команда из штата Вашингтон занимает третье место с 3 пунктами.

В дебютной официальной игре НХЛ «Сиэтл» устроил результативное месиво с «Вегасом». Однако на «Т-Мобайл Арене» «Кракен» остался без набранных баллов (3:4).

Историческую победу подопечные Дэйва Хэкстола оформили в противостоянии с «Нэшвиллом», в которой «Сиэтл» также был результативен (4:3).

Еще одну гостевую встречу «Кракен» провел 17 октября против «Коламбуса». Заруба с «Блю Джекетс» дошла до овертайма. Вот только парни Хэкстола оказались слабее (1:2).

Прогноз и ставка

Победа «Филадельфии» оценивается в 1.85, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.78, а на победу «Сиэтла» — 3.60.

В первом поединке «Флайерз» неожиданно испытали проблемы в игре с не самым сильным соперником, и в итоге потеряли очки.

«Кракен» на старте чемпионата также транжирит баллы, но бьется с любой командой до последнего. Наши прогноз и ставка — «Сиэтл» не проиграет + ТБ 4.5 за 3.40.