Голы Овечкина и выступление Капризова. А за чем еще можно понаблюдать в новом сезоне НХЛ?

В ночь на 13 октября стартует 105-й сезон НХЛ, который вернется в привычном формате после сокращенного ковидного периода 2020/21. В длинной борьбе за Кубок Стэнли примут участие 32 команды, а мы расскажем о главных интересностях предстоящего турнира.

Расширение Лиги до 32-х команд

«Сиэтл Кракен» twitter.com

Недалеко от вод тихоокеанского залива Пьюджет-Саунд зародилась новая команда, о которой ходили разные истории, получившие официальное подтверждение всего пару лет назад. С текущего сезона Национальная хоккейная лига станет богаче на один клуб — «Сиэтл Кракен», который будет представлять штат Вашингтон в Западной конференции.

Еще зимой 2017-го года комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил о предоставлении Сиэтлу права подать заявку на вступление в Лигу. С того момента мечты и долгий путь формирования превратились в состоявшийся проект. Домашние матчи «Сиэтл» будет проводить на 17-тысячной «Клаймэт Пледж-арене», а тащить команду к вершинам доверили менеджеру Дэйву Хэкстолу, у которого из топовых тренерских достижений лишь несколько сезонов с «Филадельфией», дважды вылетавшей из плей-офф Кубка Стэнли в первом раунде.

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В ходе драфта расширения НХЛ 2021 «Кракен» собрал компашку из 30 хоккеистов, средний возраст которых — 27 лет. На данный момент у «Сиэтла» в обойме имеется 15 форвардов, 12 защитников и 3 вратаря, при этом какими-то громкими суперзвездами новички не обогатились.

Окажется ли Овечкин в тройке лучших бомбардиров НХЛ?

Александр Овечкин twitter.com

Каждый предыдущий сезон мы знали, что Ови настреляет несколько десятков шайб в попытках подняться как можно выше в списке крутейших снайперов за всю историю НХЛ. К счастью, Александр не обламывал наши ожидания и продолжал держать высокую планку.

На данный момент в активе Овечкина 730 заброшенных шайб, что делает его шестым в великом рейтинге бомбардиров. Всего 1 гол отделяет россиянина от пятого Марселя Дионна и десяток шайб — от четвертого Бретта Халла. Этих легенд Ови легко переплюнет уже в текущем сезоне, а вот догонит ли нападающий «Кэпиталз» Яромира Ягра — пока сказать сложно. Для этого Александру нужно бахнуть 36 голов.

Шансы «Тампы-Бэй» на третий Кубок Стэнли подряд

«Тампа-Бэй» twitter.com

Два последних сезона для команды из Флориды были самыми успешными за все время ее существования. Сейчас «Тампа-Бэй» является трехкратным обладателем Кубка Стэнли и клубом, оформившим два чемпионства кряду.

В скомканный ковидный сезон мощная банда под управлением Джона Купера набрала 75 очков в 56 играх и забила 181 гол в регулярке, став третьей в Центральном дивизионе. В плей-офф она также чувствовала себя уверенно и влегкую затащила финал.

Если говорить об изменениях в составе, то летом и осенью «Тампа» никем приметным не усилилась, но зато сохранила главных творцов ее успеха, укрепив при этом третье звено. Букмекеры считают, что у «Лайтнинг» неплохие шансы на третий Кубок Стэнли, предлагая на это кэф. 7.1, но, по мнению экспертов, в новом сезоне ей могут помешать «Колорадо» — 5.9 или же «Вегас» — 8.1.

Большие ожидания от «Рейнджерс»

Артемий Панарин nhl.com

Фанаты Нью-Йоркского клуба уже начали забывать, когда последний раз их любимая команда была грозной армадой в Кубке Стэнли. Но в последние годы боссы «рейнджеров» делают все, чтобы коллектив с Манхэттена снова числился как минимум в списке фаворитов.

На сегодняшний день «Рейнджерс» имеют симпатичный ростер, который способен навести шороху уже в ближайшей перспективе. Молодой форвард Каапо Какко, продливший контракт Мика Зибанежад ну и, конечно же, Артемий Панарин готовы ворваться в новый сезон в качестве претендентов на победу в Восточной конференции. Кстати, букмекеры считают, что «Рейнджерс» являются пятыми в списке номинантов на лидерство Востока и дают на это коэффициент 23.0.

Важно подчеркнуть, что с текущего сезона вести команду к подвигам будет 58-летний специалист Жерар Галлан, который ранее поднял «Вегас» в годы его становления, а в 2021-м выиграл с Канадой чемпионат мира.

Статистика Кирилла Капризова

Кирилл Капризов twitter.com

Прошедшая регулярка для 24-летнего россиянина была первой в его карьере. В дебютном сезоне за «Миннесоту» Капризов блеснул 51 результативным действием (27 голов и 24 ассиста), а также получил награду «Колдер Трофи».

Нет сомнений в том, что в грядущем чемпионате Кирилл останется самой яркой фигурой в составе «дикарей» и продолжит тащить на себе команду и в течение регулярного турнира, и в Кубке Стэнли. При этом ряд отечественных букмекеров предлагает кэф. 9.00 на то, что Капризов станет лучшим российским снайпером в сезоне 2021/22.

Развитие карьеры Линдблума после саркомы

Оскар Линдблум twitter.com

Шведскому хоккеисту «Филадельфии» Оскару Линдблуму всего 24 года, но про его жизнь уже можно снять годную документалку. В 2019-м году парню поставили кошмарный диагноз — саркома Юинга (рак кости), из-за чего потенциальное завершение карьеры не было самым страшным, что могло случиться.

Однако после 9 месяцев борьбы за пределами ледовой площадки Линдблум вернулся в ростер «Флайерз» и успел оттарабанить 50 матчей с хорошей статой — 14 очков. В составе клуба из Пенсильвании он готов стать неотъемлемой фигурой второго звена. В рамках предсезонки из шести матчей Оскар сыграл четырежды и успел отметиться одним предголевым пасом.