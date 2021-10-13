«Вегас»
Парни из Лас-Вегаса, Невада, прошлую регулярку закончили на втором месте в Западном дивизионе. Тогда в 56 встречах команда заработала 82 очка.
С мощными показателями в регулярном чемпионате «Вегас» был настроен решительно на Кубок Стэнли. В 1/8 финала «Голден Найтс» припечатали «Миннесоту» (4:3).
После удачной стартовой серии подопечные Питера Дебура выбили из турнира «Колорадо» (4:2), а вот в полуфинале их неожиданно обломал «Монреаль» (2:4).
Перед новой регуляркой «отбросы» провели семь матчей предсезонки. Победить «Вегасу» удалось лишь трижды. Под занавес подготовки к грядущему чемпионату «отбросы» проиграли «Аризоне» (1:3) и «Сан-Хосе» (0:4).
«Сиэтл»
Новосозданный клуб из Сиэтла, штат Вашингтон, собрал неплохую компанию хоккеистов, средний возраст которых — 27 лет. Амбициозная команда намерена бороться за выход в плей-офф.
В рамках предсезонной подготовки «Сиэтл» решил провести шесть матчей против представителей Канады. Выиграть «Кракену» удалось четырежды.
К НХЛ 2021/22 команду готовил тренер Дэйв Хэкстол, под руководством которого «Сиэтл» успел обыграть «Ванкувер» в стартовой встрече предсезонки (5:3).
Затем его подопечные были раздавлены «Эдмонтоном» (0:6). В следующих товарняках «Кракен» обыграл «Калгари» (4:3 Б) и отомстил «Ойлерз» (2:1 ОТ). А после поражения от «Калгари» (1:4) «Сиэтл» успел разгромить «Ванкувер» (4:0).
Прогноз и ставка
Победа «Вегаса» оценивается в 1.75, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Сиэтла» — 4.28.
Новому клубу Лиги в первом же матче предстоит труднейшее испытание в виде зарубы с «Вегасом» на его территории.
Состав у «Кракена» хороший, но все же не такой мощный, чтобы выносить больших оппонентов со старта. Скорее всего,