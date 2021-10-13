В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 13 октября. Начало встречи — в 05:00 мск. «Вегас» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вегас»

Парни из Лас-Вегаса, Невада, прошлую регулярку закончили на втором месте в Западном дивизионе. Тогда в 56 встречах команда заработала 82 очка.

С мощными показателями в регулярном чемпионате «Вегас» был настроен решительно на Кубок Стэнли. В 1/8 финала «Голден Найтс» припечатали «Миннесоту» (4:3).

После удачной стартовой серии подопечные Питера Дебура выбили из турнира «Колорадо» (4:2), а вот в полуфинале их неожиданно обломал «Монреаль» (2:4).

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Перед новой регуляркой «отбросы» провели семь матчей предсезонки. Победить «Вегасу» удалось лишь трижды. Под занавес подготовки к грядущему чемпионату «отбросы» проиграли «Аризоне» (1:3) и «Сан-Хосе» (0:4).

«Сиэтл»

Новосозданный клуб из Сиэтла, штат Вашингтон, собрал неплохую компанию хоккеистов, средний возраст которых — 27 лет. Амбициозная команда намерена бороться за выход в плей-офф.

В рамках предсезонной подготовки «Сиэтл» решил провести шесть матчей против представителей Канады. Выиграть «Кракену» удалось четырежды.

К НХЛ 2021/22 команду готовил тренер Дэйв Хэкстол, под руководством которого «Сиэтл» успел обыграть «Ванкувер» в стартовой встрече предсезонки (5:3).

Затем его подопечные были раздавлены «Эдмонтоном» (0:6). В следующих товарняках «Кракен» обыграл «Калгари» (4:3 Б) и отомстил «Ойлерз» (2:1 ОТ). А после поражения от «Калгари» (1:4) «Сиэтл» успел разгромить «Ванкувер» (4:0).

Прогноз и ставка

Победа «Вегаса» оценивается в 1.75, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Сиэтла» — 4.28.

Новому клубу Лиги в первом же матче предстоит труднейшее испытание в виде зарубы с «Вегасом» на его территории.