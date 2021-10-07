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    Гретцки: Надеюсь, что Овечкин побьет мой рекорд

    Хоккей Вашингтон Кэпиталз НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки признался, что хочет, чтобы капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побил его снайперский рекорд.

    Уэйн Гретцки
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    Уэйн Гретцки

    «В первой игре мы не посмотрим на "Вашингтон", на преследующего меня Алекса, и я надеюсь, что он побьет мой рекорд. Я очень рад, что у меня есть шанс наблюдать за ним в течение года.

    У Овечкина есть реальный шанс побить рекорд. Давайте будем говорить прямо. Такая возможность у него есть. Он играет в хорошей команде, с очень хорошими центрфорвардами. Ему нравится играть, и он рад, что играет за "Вашингтон". Так что ему нужно оставаться самим собой, выходить на площадку и играть так, как он играет в каждом матче.

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    • Это будет самое замечательное событие для хоккея. Ему только нужно избегать травм. Это пойдет на пользу игре. Он приносит пользу не только НХЛ, но и российскому хоккею, хоккею во всем мире. Так что я большой его поклонник.

    Если он побьет рекорд, это поможет нашему виду спорта. Ему нужно оставаться спокойным, настраиваться сначала на один сезон, потом на второй, третий, четвертый. Я думаю, что в итоге он установит новый рекорд», — приводит слова Гретцки официальный сайт НХЛ.

    На данный момент в активе Овечкина, которому 17 сентября исполнилось 36 лет, 730 голов. У Гретцки — 894. На втором месте идет Горди Хоу (801), а на третьем — Яромир Ягр (766).

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