Гретцки: Надеюсь, что Овечкин побьет мой рекорд

Легендарный канадский нападающийпризнался, что хочет, чтобы капитан «Вашингтона»побил его снайперский рекорд.

«В первой игре мы не посмотрим на "Вашингтон", на преследующего меня Алекса, и я надеюсь, что он побьет мой рекорд. Я очень рад, что у меня есть шанс наблюдать за ним в течение года.

У Овечкина есть реальный шанс побить рекорд. Давайте будем говорить прямо. Такая возможность у него есть. Он играет в хорошей команде, с очень хорошими центрфорвардами. Ему нравится играть, и он рад, что играет за "Вашингтон". Так что ему нужно оставаться самим собой, выходить на площадку и играть так, как он играет в каждом матче.

Это будет самое замечательное событие для хоккея. Ему только нужно избегать травм. Это пойдет на пользу игре. Он приносит пользу не только НХЛ, но и российскому хоккею, хоккею во всем мире. Так что я большой его поклонник.

Если он побьет рекорд, это поможет нашему виду спорта. Ему нужно оставаться спокойным, настраиваться сначала на один сезон, потом на второй, третий, четвертый. Я думаю, что в итоге он установит новый рекорд», — приводит слова Гретцки официальный сайт НХЛ.

На данный момент в активе Овечкина, которому 17 сентября исполнилось 36 лет, 730 голов. У Гретцки — 894. На втором месте идет Горди Хоу (801), а на третьем — Яромир Ягр (766).