Овечкин: Стараюсь не думать о рекорде Гретцки

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»высказался по поводу своих шансов побить рекордпо голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Стараюсь не думать об этом. Просто выхожу на площадку и стараюсь играть как можно лучше.

Собираюсь ли я играть до 50 лет, как Ягр? Нет, не собираюсь. Он выдающийся игрок, настоящая легенда.

Если бы он до сих пор играл в НХЛ, то вышел бы на второе место в истории по голам. Это 100%», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

На данный момент в активе Овечкина, которому 17 сентября исполнилось 36 лет, 730 голов. У Гретцки — 894. На втором месте идет Горди Хоу (801), а на третьем — Яромир Ягр (766).