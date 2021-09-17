Кросби: Надеюсь, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Нападающий «Питтсбурга»выразил надежду, что капитан «Вашингтона»побьет рекордпо количеству голов.

«Я надеюсь, что он сможет сделать это. Уже сказал ему сегодня, что надеюсь на это. Было бы потрясающе. Он в пределах досягаемости. Ови может забить из любой позиции за синей линией. Я просто надеюсь, что все голы, которые он забьет, будут в матчах против других команд, — цитирует Кросби ESPN.

Напомним, в списке лучших снайперов в истории НХЛ Овечкин в настоящий момент занимает шестое место, он забросил 730 шайб в регулярных чемпионатах.

Наибольшее количество голов — у Гретцки (894 гола). Следом за ним идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).