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    Кросби: Надеюсь, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

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    Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби выразил надежду, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Я надеюсь, что он сможет сделать это. Уже сказал ему сегодня, что надеюсь на это. Было бы потрясающе. Он в пределах досягаемости. Ови может забить из любой позиции за синей линией. Я просто надеюсь, что все голы, которые он забьет, будут в матчах против других команд, — цитирует Кросби ESPN.

    Напомним, в списке лучших снайперов в истории НХЛ Овечкин в настоящий момент занимает шестое место, он забросил 730 шайб в регулярных чемпионатах.

    Наибольшее количество голов — у Гретцки (894 гола). Следом за ним идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).

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