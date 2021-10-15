В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Трактор Арене» 15 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трактор»

Сейчас в активе челябинского клуба 18 сыгранных матчей, в которых ему удалось взять 30 очков. В турнирной таблице Восточной конференции он идет вторым.

В последних играх сентября «Трактор» дважды отдал баллы соперникам, уступив «Торпедо» (2:5) и СКА (3:4 Б). А в октябре «танкисты» только побеждают.

Сперва в этом месяце подопечные Анвара Гатиятулина порадовали своих болельщиков результатами в родных стенах, где разделались с «Авангардом» (4:3) и «Йокеритом» (3:2 Б).

Все прогнозы на КХЛ

Четыре следующих поединка «Трактор» провел на Дальнем Востоке. Сперва дважды «медведи» пропечатали «Амур» (2:0, 5:4), а затем — обыграли «Адмирал» (4:3 Б, 4:2).

«Сочи»

Хоккейный клуб из Краснодарского края заработал всего 12 очков в 18 поединках сезона, из-за чего он плавает на дне турнирной таблицы Западной конференции.

В четырех заключительных встречах сентября «Сочи» уступил «Динамо» Москва (0:4), «Йокериту» (2:4), «Динамо» Рига (1:2) и «Авангарду» (1:3).

После этой серии поражений команду возглавил Андрей Назаров, с которым «леопарды» сходу слились минскому «Динамо» (3:7) и «Салавату Юлаеву» (0:3).

Первую победу при новом менеджере «Сочи» отпраздновал в матче с «Динамо» Рига (3:2 ОТ). Далее сочинцы оказались слабее «Магнитки» (1:3) и переиграли «Автомобилист» (5:4 Б).

Прогноз и ставка

Победа «Трактора» оценивается в 1.39, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.35, а на победу «Сочи» — 6.70.

В поединках против явных аутсайдеров КХЛ «танкисты» любят проявлять себя в атаке. В трех предыдущих матчах челябинцы забрасывали оппонентам минимум трешку .

Что касается «Сочи», то его проблемы в обороне никуда не исчезли. Следовательно, в очном поединке гости рискуют получить полный мешок голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Трактора» больше 3.5 за 2.22.