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    На своей территории «Трактор» прибьет «Сочи»?

    «Трактор» — «Сочи». Прогноз и ставка (к. 2.22) на хоккейный матч КХЛ 15 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Сочи»
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    Альберт Яруллин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Трактор Арене» 15 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 15 Октября 2021 года
    Трактор
  • Челябинск
    •  Трактор 17:00 Сочи Сочи
  • Сочи
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.38
  • X
  • 5.60
  • 2
  • 6.70
  • Ставка!
    •

    «Трактор»

    Сейчас в активе челябинского клуба 18 сыгранных матчей, в которых ему удалось взять 30 очков. В турнирной таблице Восточной конференции он идет вторым.

    В последних играх сентября «Трактор» дважды отдал баллы соперникам, уступив «Торпедо» (2:5) и СКА (3:4 Б). А в октябре «танкисты» только побеждают.

    Сперва в этом месяце подопечные Анвара Гатиятулина порадовали своих болельщиков результатами в родных стенах, где разделались с «Авангардом» (4:3) и «Йокеритом» (3:2 Б).

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    Четыре следующих поединка «Трактор» провел на Дальнем Востоке. Сперва дважды «медведи» пропечатали «Амур» (2:0, 5:4), а затем — обыграли «Адмирал» (4:3 Б, 4:2).

    «Сочи»

    Хоккейный клуб из Краснодарского края заработал всего 12 очков в 18 поединках сезона, из-за чего он плавает на дне турнирной таблицы Западной конференции.

    В четырех заключительных встречах сентября «Сочи» уступил «Динамо» Москва (0:4), «Йокериту» (2:4), «Динамо» Рига (1:2) и «Авангарду» (1:3).

    После этой серии поражений команду возглавил Андрей Назаров, с которым «леопарды» сходу слились минскому «Динамо» (3:7) и «Салавату Юлаеву» (0:3).

    Первую победу при новом менеджере «Сочи» отпраздновал в матче с «Динамо» Рига (3:2 ОТ). Далее сочинцы оказались слабее «Магнитки» (1:3) и переиграли «Автомобилист» (5:4 Б).

    Прогноз и ставка

    Победа «Трактора» оценивается в 1.39, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.35, а на победу «Сочи» — 6.70.

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    В поединках против явных аутсайдеров КХЛ «танкисты» любят проявлять себя в атаке. В трех предыдущих матчах челябинцы забрасывали оппонентам минимум трешку.

    Что касается «Сочи», то его проблемы в обороне никуда не исчезли. Следовательно, в очном поединке гости рискуют получить полный мешок голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Трактора» больше 3.5 за 2.22.

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    «Трактор» — «Сочи»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 15.10.2021. Прогнозы на хоккей. На своей территории «Трактор» прибьет «Сочи»?
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