В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Минск-Арене» 14 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Минск — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Минск

Белорусские парни провели 16 матчей, после которых остались с 23 очками в резерве, благодаря чему они выскочили на третью позицию в таблице Запада.

Последнее поражение в чемпионате «Динамо» Минск потерпело 25 сентября в зарубе со СКА (1:2 ОТ). В семи следующих встречах «зубры» не уступили ни разу.

Крутая серия команды Крэйга Вудкрофта началась с домашнего противостояния с «Амуром» (2:1), после которого динамовцы припечатали «Нефтехимик» (3:1).

Все прогнозы на КХЛ

На чужой территории «Динамо» Минск обыграло «Сочи» (7:3), «Ак Барс» (4:3 ОТ), «Нефтехимик» (4:3 ОТ) и «Торпедо» (4:3). А в поединке на «Минск-Арене» 12 октября парни Вудкрофта разделались с «Куньлунем» (6:5 ОТ).

«Спартак»

Столичная команда поучаствовала в 17 встречах сезона, после которых в ее резерве оказалось 16 очков. В зачете Западной конференции она идет седьмой.

Что касается статистики «Спартака», то на данный момент она выглядит тускловато. В пяти матчах из семи предыдущих красно-белые проиграли, а в четырех таких поединках в их сетку влетало 3+ шайбы.

В конце прошлого месяца подопечные Бориса Миронова уступили «Ак Барсу» (1:3) и «Динамо» Москва (2:6), после чего им удалось победить «Нефтехимик» (5:1) и «Северсталь» (0:2).

Три последних встречи «Спартак» снова слил. Дома команда пострадала от «Магнитки» (0:4), а в гостях она сдалась «Авангарду» (2:5) и ЦСКА (0:1).

Прогноз и ставка

Победа «Динамо» Минск оценивается в 2.35, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.20, а на победу «Спартака» 2.53.

Белорусская команда набрала потрясающую форму , при этом в нескольких играх «зубры» хлопнули солидных противников.

Заруба со «Спартаком» также обещает быть сложной, но очки ребята Вудкрофта заработают. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Минск не проиграет + ТБ 3.5 за 1.95.