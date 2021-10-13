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    «Локомотив» снова покажет уверенную игру?

    «Локомотив» — «Северсталь». Прогноз и ставка (к. 2.24) на хоккейный матч КХЛ 13 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Северсталь»
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    Егор Коршков
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Арене-2000» 13 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Локомотив» — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 13 Октября 2021 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 19:30 Северсталь Северсталь
  • Череповец
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.53
  • X
  • 5.05
  • 2
  • 5.00
  • Ставка!
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    «Локомотив»

    Ярославская команда имеет в своем активе 18 очков, которые она заработала в 16 матчах, благодаря чему расположилась на шестой позиции в зачете Запада.

    В нынешней регулярке «Локомотив» одержал 8 побед, большую часть «железнодорожники» отпраздновали с новым тренером — Игорем Никитиным.

    Его работа началась с двух выездных матчей, в которых «Локомотив» выиграл крупно. Разгромить ярославцам удалось «Авангард» (4:1) и «Витязь» (4:1).

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    Затем на «Арене-2000» была победа над «Барысом» (4:3), после которой «Локо» проиграл СКА в Питере. В паре недавних встреч ребята Никитина разделались с «Северсталью» (5:1) и «Динамо» Москва (3:1).

    «Северсталь»

    В копилке череповецкой команды можно увидеть 15 баллов. Они были разработаны в 16 встречах. С такими показателями «сталь» идет девятой на Западе.

    В конце прошлого месяца «Северсталь» бахнула четыре победы кряду, начав свою серию с домашних игр против «Салавата» (2:1), «Динамо» Рига (2:1 ОТ) и «Сибири» (1:0).

    Затем состоялся выезд в Латвию, где череповчане прихлопнули рижское «Динамо» (2:0). А вот в четырех поединках начала октября парни Андрея Разина остались без очков.

    «Северсталь» потерпела поражения от «Йокерита» (1:4), «Спартака» (0:2), «Локомотива» (1:5) и «Динамо» Москва (2:3). В последней же игре «сталь» прихлопнула «Торпедо» (3:2 Б).

    Прогноз и ставка

    Победа «Локомотива» оценивается в 1.50, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.05, а на победу «Северстали» — 5.25.

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    С новым менеджером «Локомотив» выиграл в пяти матчах из шести, при этом выступали ярославцы результативно, забрасывая 3+ шайбы в сетку любого соперника (в 5 матчах).

    «Северсталь», которая начала больше пропускать, безусловно, постарается навязать «Локо» борьбу, вот только с набором очков будет проблема. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» победит + ТБ 4.5 за 2.24.

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    «Локомотив» — «Северсталь»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 13.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Локомотив» снова покажет уверенную игру?
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