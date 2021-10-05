В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 5 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

В 14 поединках московской команде удалось отобрать у противников 16 баллов. В турнирной таблице Западной конференции она поднялась на четвертое место.

В стартовых трех играх сезона, прошедших на «Мегаспорт Арене», «Спартаку» удалось победить. Но после бодрого начала красно-белые чаще сливались своим соперникам.

Первое поражение подопечные Бориса Миронова потерпели в игре с «Салаватом Юлаевым» (1:2). А после победы над «Барысом» 11 сентября (4:1) «гладиаторы» уступили в пяти поединках из семи.

Все прогнозы на КХЛ

Последняя потеря очков «Спартака» была зафиксирована в противостоянии с «Динамо» Москва (3:6). Оправившись от провала в дерби, красно-белые смогли выдать две неплохие встречи, в которых прибили «Нефтехимик» (5:1) и «Северсталь» (2:0).

«Металлург» Мг

Представители Южного Урала после 13 сыгранных матчей имеют на счету 24 очка. Эти невероятные показатели делают команду первой в таблице Восточной конференции.

На старте регулярного турнира «Металлург» Мг отпраздновал парочку побед, после которых пережил крупное поражение от «Салавата Юлаева» (2:7).

Но команда Ильи Воробьева быстро забыла тот провал и выдала десять побед кряду. Данная серия стартовала с трех домашних матчей, после которых «Магнитка» трижды выиграла в гостях.

Вернувшись в родные стены к концу сентября, «Металлург» Мг разделался с ЦСКА (4:0), «Барысом» (4:3) и «Автомобилистом». А в выездном матче 3 октября «лисы» огорчили «Динамо» Москва (4:2).

Прогноз и ставка

Победа «Спартака» оценивается в 2.92, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Металлурга» Мг — 2.15.

Магнитогорцы продолжают убивать любых противников, которые им выпадают в игровом календаре. В восьми матчах из девяти предыдущих «Магнитка» забрасывала минимум 4 шайбы и побеждала с разницей в 2+ гола .

Нестабильный «Спартак» после двух выигранных поединков дома может также пострадать от лидеров Востока. Наши прогноз и ставка — победа «Металлурга» Мг с форой -2 за 4.54.