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    «Магнитка» способна устроить погром в столице?

    «Спартак» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставка (к. 4.54) на хоккейный матч КХЛ 5 октября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Спартак Прогнозы на Металлург Мг
    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Металлург» Мг
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    Никита Коростелев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 5 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 05 Октября 2021 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:30 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.85
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
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    «Спартак»

    В 14 поединках московской команде удалось отобрать у противников 16 баллов. В турнирной таблице Западной конференции она поднялась на четвертое место.

    В стартовых трех играх сезона, прошедших на «Мегаспорт Арене», «Спартаку» удалось победить. Но после бодрого начала красно-белые чаще сливались своим соперникам.

    Первое поражение подопечные Бориса Миронова потерпели в игре с «Салаватом Юлаевым» (1:2). А после победы над «Барысом» 11 сентября (4:1) «гладиаторы» уступили в пяти поединках из семи.

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    Последняя потеря очков «Спартака» была зафиксирована в противостоянии с «Динамо» Москва (3:6). Оправившись от провала в дерби, красно-белые смогли выдать две неплохие встречи, в которых прибили «Нефтехимик» (5:1) и «Северсталь» (2:0).

    «Металлург» Мг

    Представители Южного Урала после 13 сыгранных матчей имеют на счету 24 очка. Эти невероятные показатели делают команду первой в таблице Восточной конференции.

    На старте регулярного турнира «Металлург» Мг отпраздновал парочку побед, после которых пережил крупное поражение от «Салавата Юлаева» (2:7).

    Но команда Ильи Воробьева быстро забыла тот провал и выдала десять побед кряду. Данная серия стартовала с трех домашних матчей, после которых «Магнитка» трижды выиграла в гостях.

    Вернувшись в родные стены к концу сентября, «Металлург» Мг разделался с ЦСКА (4:0), «Барысом» (4:3) и «Автомобилистом». А в выездном матче 3 октября «лисы» огорчили «Динамо» Москва (4:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Спартака» оценивается в 2.92, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Металлурга» Мг — 2.15.

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    Магнитогорцы продолжают убивать любых противников, которые им выпадают в игровом календаре. В восьми матчах из девяти предыдущих «Магнитка» забрасывала минимум 4 шайбы и побеждала с разницей в 2+ гола.

    Нестабильный «Спартак» после двух выигранных поединков дома может также пострадать от лидеров Востока. Наши прогноз и ставка — победа «Металлурга» Мг с форой -2 за 4.54.

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    «Спартак» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (4.54), статистика, коэффициенты матча 05.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Магнитка» способна устроить погром в столице?
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