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    Очередная игра в Хабаровске запомнится голами?

    «Амур» — «Витязь». Прогноз и ставка (к. 1.85) на хоккейный матч КХЛ 4 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Амур» — «Витязь»
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    Артем Аляев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «Платинум Арене» 4 октября. Начало встречи — в 12:00 мск. «Амур» — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 04 Октября 2021 года
    Амур
  • Хабаровск
    •  Амур 12:00 Витязь Витязь
  • Подольск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
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    «Амур»

    После 13 матчей на счету хабаровского клуба имеется 9 очков. В турнирной таблице Восточной конференции он занимает десятую позицию.

    В первых пяти встречах в начале сезона «Амур» проиграл, а дебютную победу «тигры» отпраздновали в домашнем противостоянии с «Северсталью» (3:2).

    После матча с череповчанами «Амур» крупно влетел «Магнитке» (2:6) и СКА (1:5), а затем сменил тренера. В стартовой игре под опекой Михаила Кравеца хабаровский клуб разделался с «Куньлунем» (2:0).

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    В паре следующих встреч «Амур» потерпел поражения от «Витязя» (1:4) и «Динамо» Минск (2:1). А в двух домашних матчах команда Кравеца обыграла «Торпедо» (4:3 ОТ) и «Динамо» Рига (3:2 Б).

    «Витязь»

    Клуб, представляющий в КХЛ Подольск, также провел 13 поединков. Заработать ему удалось 12 очков, благодаря чему «витязи» занимают десятое место в зачете Запада.

    На старте регулярки «Витязь» оформил большую победу над «Торпедо» (6:3), а после своего визита в Нижний Новгород «богатыри» пережили семь поражений.

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    • Оборвать затянувшуюся серию неудач команда Юрия Бабенко смогла в поединке с «Локомотивом» (3:2), после которого она успела обыграть «Амур» (4:1) и СКА (6:5 Б).

    Но в двух своих последних встречах «Витязь» снова потерпел неудачи. Сперва «богатыри» пострадали от «Локо» (1:4), а недавно — были повержены «Куньлунем» (2:4).

    Прогноз и ставка

    На победу «Амура» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.23, на ничью — 4.14, а на победу «Витязя» — 2.73.

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    В текущем сезоне хабаровский клуб провел у себя дома пять матчей, в четырех из них за час основного времени было забито 5+ голов.

    «Витязь», с которым «тигрята» сыграют в понедельник, также любят «верховые» встречи, поэтому от их поединка ждем солидный тотал. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 1.85.

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    «Амур» — «Витязь»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 04.10.2021. Прогнозы на хоккей. Очередная игра в Хабаровске запомнится голами?
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