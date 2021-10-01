В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 1 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

Столичные парни имеют на счету 20 баллов. Эти очки команда заработала за 11 матчей, благодаря чему она оказалась первой в турнирной таблице Западной конференции.

На старте сезона «Динамо» Москва выдало три победы на «ВТБ Арене». В ходе домашних матчей бело-синие одолели «Динамо» Минск (4:1), «Сибирь» (4:0) и «Авангард» (5:2).

На выезде парни Алексея Кудашова разделались с «Амуром» (6:2), «Адмиралом» (5:3) и «Сибирью» (5:4). Еще в двух поединках москвичи разгромили «Динамо» Рига (4:1) и «Сочи» (4:0).

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Первое поражение столичный клуб потерпел в матче с «Торпедо» (2:4). Но после той встречи «Динамо» Москва победило «Спартак» (6:3) и «Куньлунь» (5:3).

«Барыс»

Представители Казахстана в 11 играх смогли взять 10 очков. Таких показателей хватило для восьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

Проиграв на старте сезона в двух поединках, «Барыс» впервые выступил дома 8 сентября и победил «Амур» (3:2). А уже в следующей встрече ребята из Нур-Султана крупно влетели «Спартаку» (1:4).

Вторую победу в чемпионате подопечные Юрия Михайлиса одержали в зарубе с ЦСКА (6:3). Но позже «Барыс» проиграл «Динамо» Рига (2:3), «Йокериту» (2:3 Б) и ЦСКА (1:2 ОТ).

Выбраться из серии потерь казахстанцам удалось в домашних матчах против «Сибири» (2:1 ОТ) и «Авто» (5,4 ОТ). В последней игре «Барыс» слился «Магнитке» (3:4).

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Москва в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.45, на победу «Барыса» — 5.70, а ничья оценивается в 5.15.

В четырех поединках из шести предыдущих казахстанцы потерпели поражения. Но ни в одном из проигранных матчей они не уступили с разницей больше гола .

В противостоянии на «ВТБ Арене» гости также рискуют потерять очки, но разгрома в Москве не будет. Наши прогноз и ставка — победа «Барыса» с форой +1.5 за 2.03.