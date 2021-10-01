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    «Барыс» выстоит в игре с «Динамо»?

    «Динамо» Москва — «Барыс». Прогноз и ставка (к. 2.03) на хоккейный матч КХЛ 1 октября 2021 года

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    Якоб Лилья
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 1 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 01 Октября 2021 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:30 Барыс Барыс
  • Нур-Султан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 5.90
  • Ставка!
    •

    «Динамо» Москва

    Столичные парни имеют на счету 20 баллов. Эти очки команда заработала за 11 матчей, благодаря чему она оказалась первой в турнирной таблице Западной конференции.

    На старте сезона «Динамо» Москва выдало три победы на «ВТБ Арене». В ходе домашних матчей бело-синие одолели «Динамо» Минск (4:1), «Сибирь» (4:0) и «Авангард» (5:2).

    На выезде парни Алексея Кудашова разделались с «Амуром» (6:2), «Адмиралом» (5:3) и «Сибирью» (5:4). Еще в двух поединках москвичи разгромили «Динамо» Рига (4:1) и «Сочи» (4:0).

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    Первое поражение столичный клуб потерпел в матче с «Торпедо» (2:4). Но после той встречи «Динамо» Москва победило «Спартак» (6:3) и «Куньлунь» (5:3).

    «Барыс»

    Представители Казахстана в 11 играх смогли взять 10 очков. Таких показателей хватило для восьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

    Проиграв на старте сезона в двух поединках, «Барыс» впервые выступил дома 8 сентября и победил «Амур» (3:2). А уже в следующей встрече ребята из Нур-Султана крупно влетели «Спартаку» (1:4).

    Вторую победу в чемпионате подопечные Юрия Михайлиса одержали в зарубе с ЦСКА (6:3). Но позже «Барыс» проиграл «Динамо» Рига (2:3), «Йокериту» (2:3 Б) и ЦСКА (1:2 ОТ).

    Выбраться из серии потерь казахстанцам удалось в домашних матчах против «Сибири» (2:1 ОТ) и «Авто» (5,4 ОТ). В последней игре «Барыс» слился «Магнитке» (3:4).

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Москва в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.45, на победу «Барыса» — 5.70, а ничья оценивается в 5.15.

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    В четырех поединках из шести предыдущих казахстанцы потерпели поражения. Но ни в одном из проигранных матчей они не уступили с разницей больше гола.

    В противостоянии на «ВТБ Арене» гости также рискуют потерять очки, но разгрома в Москве не будет. Наши прогноз и ставка — победа «Барыса» с форой +1.5 за 2.03.

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    «Динамо» Москва — «Барыс»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 01.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Барыс» выстоит в игре с «Динамо»?
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