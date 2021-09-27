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    СКА не оставит «Витязю» надежд на успешное выступление

    «Витязь» — СКА. Прогноз и ставка (к. 2.43) на хоккейный матч КХЛ 27 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Витязь» — СКА
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    СКА во встрече с «Салаватом Юлаевым»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать СКА. Игра пройдет на арене «Витязь» 27 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Витязь» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 27 Сентября 2021 года
    Витязь
  • Подольск
    •  Витязь 19:30 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.55
  • X
  • 4.35
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
    •

    «Витязь»

    Коллектив, представляющий Подольск, провел в новом чемпионате 10 матчей и заполучил на свой счет 10 очков. В турнирной таблице Западной конференции он занял шестое место.

    В дебютной встрече сезона «Витязь» в гостях прихлопнул «Торпедо» (6:3). А вот в семи следующих матчах «богатыри» лишь терпели неудачи.

    На старте своей черной полосы «Витязь» на выезде проиграл «Сочи» (5:6 ОТ) и «Спартаку» (2:3 ОТ). У себя же дома команда Юрия Бабенко уступила «Ак Барсу» (1:2 ОТ), «Автомобилисту» (3:4 Б) и «Трактору» (3:4).

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    Продолжилась печальная серия «Витязя» в матчах с «Нефтехимиком» (2:5) и «Ак Барсом» (1:2). В последних играх «богатыри» наконец-то завоевали очки, оформив победы над «Локо» (3:2) и «Амуром» (4:1).

    СКА

    Хоккейный клуб с Невы также провел в регулярке десять матчей. Заработать команде удалось 14 баллов, благодаря чему она ворвалась в тройку лидеров Западной конференции.

    В начале сезона СКА отпраздновал победы над «Северсталью» (3:2), «Локомотивом» (4:3 Б) и «Адмиралом» (9:2). А после солидного старта «армейцы» пережили два поражения.

    Уступила команда Валерия Брагина «Автомобилисту» (2:4) и «Торпедо» (2:3). Но надолго серия без побед не затянулась. В трех следующих встречах питерцы прибили «Спартак» (2:0), «Сочи» (2:0) и «Амур» (5:1).

    Еще одно поражение СКА потерпел в домашнем матче с «Салаватом Юлаевым» (2:4). А 25 числа парни Валерия Брагина вырвали победу над «Динамо» Минск (2:1 ОТ).

    Прогноз и ставка

    На победу «Витязя» букмекеры дают коэффициент 3.52, на ничью — 4.32, а на победу СКА — 1.85.

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    В двух последних матчах «богатыри» наконец-то выиграли. Но их противниками были клубы, результаты которых сейчас не такие, как у предстоящего оппонента.

    Недавно СКА удалось ворваться в тройку сильнейших Запада, и терять эту позицию подопечные Валерия Брагина не собираются. Наши прогноз и ставка — победа СКА с форой -1 за 2.43.

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    «Витязь» — СКА: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 27.09.2021. Прогнозы на хоккей. СКА не оставит «Витязю» надежд на успешное выступление
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