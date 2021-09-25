В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет в КРК «Нагорный» 25 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Торпедо» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

В девяти встречах регулярного чемпионата нижегородцы сумели заработать всего 7 очков, что делает команду лишь 11-й в турнирной таблице Западной конференции.

После поражения от «Витязя» (3:6) на старте сезона «Торпедо» сумело отобрать баллы у «Ак Барса» (3:1), а затем дома слилось «Сибири» (0:3).

Самая крупная серия побед подопечным Дэвида Немировски покорилась в «Нагорном», где «автозаводцы» прихлопнули «Сочи» (2:1) и СКА (3:2).

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Но после парочки удачных матчей «Торпедо» потерпело четыре поражения. Проиграли нижегородцы «Динамо» Рига (1:2), «Йокериту» (4:5 Б), «Локомотиву» (3:4) и еще раз «Йокериту» (2:4).

«Динамо» Москва

Столичный клуб в восьми сыгранных матчах забрал себе все 16 баллов, благодаря чему команда расположилась на первой строчке в зачете Западной конференции.

Все восемь игр «Динамо» Москва затащило в основное время. А стартовали сине-белые с домашних поединков против «Динамо» Минск (4:1), «Сибири» (4:0) и «Авангарда» (5:2).

За пределами родной арены подопечные Алексея Кудашова также выглядели мощно. На выезде динамовцы припечатали «Амур» (6:2), «Адмирал» (5:3) и «Сибирь» (5:4).

Еще в одном домашнем матче «Динамо» Москва растоптало «Динамо» Рига (4:1). В последней встрече команда Кудашова прошлась по «Сочи» (4:0).

Прогноз и ставка

Победа «Торпедо» оценивается в 2.81, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Динамо» Москва — 2.18.

Столичные ребята продолжают выносить всех, кто попадается им на пути. А для «Торпедо» это не очень обнадеживающая новость, особенно на фоне четырех поражений подряд .

На данном этапе регулярки нижегородцы успели сбавить обороты и рискуют закончить пятый матч кряду потерей очков. Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Москва с форой -2 за 2.45.