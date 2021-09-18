В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «Трактор Арене» 18 сентября. Начало встречи — в 15:00 мск. «Трактор» — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трактор»

После шести встреч в регулярке хоккейный клуб из Челябинска находится на втором месте в таблице Восточной конференции с 11 очками в копилке.

Дебют сезона получился для «Трактора» максимально напряженным. Сперва «танкисты» оформили волевую победу над «Сибирью» (3:2 ОТ), а во второй встрече они проиграли «Йокериту» (4:5 ОТ).

Самую крупную на данный момент победу подопечные Анвара Гатиятулина одержали в Латвии 8 сентября, разгромив рижское «Динамо» (6:1).

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Именно с этого поединка началось беспроигрышное гостевое турне «Трактора». В трех следующих матчах челябинцы взяли верх над «Северсталью» (2:1 Б), «Витязем» (4:3) и «Нефтехимиком» (3:1).

«Куньлунь»

Представители Китая успели поучаствовать в семи поединках регулярного чемпионата, в которых отвоевали у соперников 4 очка и заняли девятое место на Востоке.

В первой игре сезона «Куньлунь» встретился с «Нефтехимиком». Гостевой матч в Нижнекамске закончился для «драконов» поражением (1:5).

Единственную победу в основное время подопечные Айвана Занатты вырвали у «Ак Барса» (4:3), после чего они проиграли «Динамо» Рига и «Йокериту» с одинаковым результатом — 5:6.

Еще пару баллов «Куньлуню» удалось отобрать у «Сочи» (3:2 Б), а два последних поединка ребята Занатты снова провалили, влетев «Авто» (1:5) и «Салавату» (1:5).

Прогноз и ставка

На победу «Трактора» букмекеры предлагают поставить за 1.36, ничья оценивается в 5.65, а победа «Куньлуня» — в 6.95.

В текущем сезоне матчи с участием пекинцев выдаются результативными. Суммарный тотал в шести из семи случаев переваливал за 5 голов.