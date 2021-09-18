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    «Трактор» — «Куньлунь». Прогноз и ставка (к. 1.90) на хоккейный матч КХЛ 18 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Куньлунь»
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    Никита Тертышный
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «Трактор Арене» 18 сентября. Начало встречи — в 15:00 мск. «Трактор» — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 18 Сентября 2021 года
    Трактор
  • Челябинск
    •  Трактор 15:00 Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
  • Пекин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.33
  • X
  • 5.90
  • 2
  • 7.50
  • Ставка!
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    «Трактор»

    После шести встреч в регулярке хоккейный клуб из Челябинска находится на втором месте в таблице Восточной конференции с 11 очками в копилке.

    Дебют сезона получился для «Трактора» максимально напряженным. Сперва «танкисты» оформили волевую победу над «Сибирью» (3:2 ОТ), а во второй встрече они проиграли «Йокериту» (4:5 ОТ).

    Самую крупную на данный момент победу подопечные Анвара Гатиятулина одержали в Латвии 8 сентября, разгромив рижское «Динамо» (6:1).

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    Именно с этого поединка началось беспроигрышное гостевое турне «Трактора». В трех следующих матчах челябинцы взяли верх над «Северсталью» (2:1 Б), «Витязем» (4:3) и «Нефтехимиком» (3:1).

    «Куньлунь»

    Представители Китая успели поучаствовать в семи поединках регулярного чемпионата, в которых отвоевали у соперников 4 очка и заняли девятое место на Востоке.

    В первой игре сезона «Куньлунь» встретился с «Нефтехимиком». Гостевой матч в Нижнекамске закончился для «драконов» поражением (1:5).

    Единственную победу в основное время подопечные Айвана Занатты вырвали у «Ак Барса» (4:3), после чего они проиграли «Динамо» Рига и «Йокериту» с одинаковым результатом — 5:6.

    Еще пару баллов «Куньлуню» удалось отобрать у «Сочи» (3:2 Б), а два последних поединка ребята Занатты снова провалили, влетев «Авто» (1:5) и «Салавату» (1:5).

    Прогноз и ставка

    На победу «Трактора» букмекеры предлагают поставить за 1.36, ничья оценивается в 5.65, а победа «Куньлуня» — в 6.95.

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    В текущем сезоне матчи с участием пекинцев выдаются результативными. Суммарный тотал в шести из семи случаев переваливал за 5 голов.

    Но происходит подобное из-за слабой игры «Куньлуня» в обороне, а это должно сыграть на руку хозяевам в Челябинске. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 1.90.

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    «Трактор» — «Куньлунь»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 18.09.2021. Прогнозы на хоккей. Сколько заброшенных шайб насчитают зрители в Челябинске?
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