В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Хартвалл Арене» 16 сентября. Начало встречи — в 18:30 мск. «Йокерит» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Йокерит»

Финны успели принять участие в шести встречах, в которых они взяли 8 очков. В турнирной таблице Западной конференции «джокеры» замыкают топ-3.

Новую регулярку «Йокерит» встретил не лучшим образом, проиграв дважды на старте. В упомянутых матчах «шуты» слились «Ак Барсу» (0:3) и «Нефтехимику» (2:4).

Первую же победу ребята Лаури Марьямяки оформили в поединке с «Трактором» (5:4 ОТ), а затем в Мытищах они завоевали 2 балла в зарубе с «Куньлунем» (6:5).

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Победная серия «Йокерита» продолжилась и в Балашихе в игре «Авангардом» (3:2), а в последней встрече «джокеры» разобрались с «Локомотивом» (2:0).

«Торпедо»

Нижегородский клуб в шести матчах набрал 6 очков. В зачете Западной конференции он находится на седьмой позиции с разницей голов — 12:15.

Первую игру новой регулярки «Торпедо» встретило дома. Но фанаты в «Нагорном» стали свидетелями крупного поражения от «Витязя» (3:6).

После неудачи на старте парни Дэвида Немировски сумели взять очки в противостоянии с «Ак Барсом» (3:1). Вернувшись домой, нижегородцы проиграли «Сибири» (3:0).

Пара следующих матчей в «Нагорном» закончилась для «Торпедо» победами над «Сочи» (2:1) и СКА (3:2). В последней же игре «автозаводцы» не справились с рижским «Динамо» (1:2).

Прогноз и ставка

Победа «Йокерита» оценивается в 1.63, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.64, а на победу «Торпедо» — 4.42.

Нижегородцы неожиданно прервали свою победную серию в противостоянии с одним из аутсайдеров чемпионата. Разумеется, теперь ребята Немировски захотят реабилитироваться.

В матче с «Йокеритом» гости точно подкорректируют реализацию и забьют несколько голов, способных принести нужный результат. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Торпедо» больше 2 за 1.90.