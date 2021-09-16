«Йокерит»
Финны успели принять участие в шести встречах, в которых они взяли 8 очков. В турнирной таблице Западной конференции «джокеры» замыкают топ-3.
Новую регулярку «Йокерит» встретил не лучшим образом, проиграв дважды на старте. В упомянутых матчах «шуты» слились «Ак Барсу» (0:3) и «Нефтехимику» (2:4).
Первую же победу ребята Лаури Марьямяки оформили в поединке с «Трактором» (5:4 ОТ), а затем в Мытищах они завоевали 2 балла в зарубе с «Куньлунем» (6:5).
Победная серия «Йокерита» продолжилась и в Балашихе в игре «Авангардом» (3:2), а в последней встрече «джокеры» разобрались с «Локомотивом» (2:0).
«Торпедо»
Нижегородский клуб в шести матчах набрал 6 очков. В зачете Западной конференции он находится на седьмой позиции с разницей голов — 12:15.
Первую игру новой регулярки «Торпедо» встретило дома. Но фанаты в «Нагорном» стали свидетелями крупного поражения от «Витязя» (3:6).
После неудачи на старте парни Дэвида Немировски сумели взять очки в противостоянии с «Ак Барсом» (3:1). Вернувшись домой, нижегородцы проиграли «Сибири» (3:0).
Пара следующих матчей в «Нагорном» закончилась для «Торпедо» победами над «Сочи» (2:1) и СКА (3:2). В последней же игре «автозаводцы» не справились с рижским «Динамо» (1:2).
Прогноз и ставка
Победа «Йокерита» оценивается в 1.63, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.64, а на победу «Торпедо» — 4.42.
Нижегородцы неожиданно прервали свою победную серию в противостоянии с одним из аутсайдеров чемпионата. Разумеется, теперь ребята Немировски захотят реабилитироваться.
В матче с «Йокеритом» гости точно подкорректируют реализацию и забьют несколько голов, способных принести нужный результат. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Торпедо» больше 2 за 1.90.