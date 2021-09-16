В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать СКА. Игра пройдет в ледовом дворце «Большой» 16 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Сочи» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

После шести игр в копилке у сочинцев лежит 6 очков. В турнирной таблице Западной конференции команда находится на девятой позиции.

Регулярный сезон КХЛ 2021/22 «Сочи» начал с парочки побед у себя дома. Сперва в «Большом» хозяева проехались по «Амуру» (4:0), а затем одержали верх над «Витязем» (5:6 ОТ).

Но проблема в том, что на данный момент это единственные победы «леопардов» в чемпионате. В третьем домашнем поединке «Сочи» был разгромлен ЦСКА (1:4).

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На выезде подопечные Евгения Ставровского уступили «Торпедо» (1:2) и «Куньлуню» (2:3 Б). А в родных стенах «Сочи» не сумел справиться с «Ак Барсом» (2:3 Б).

СКА

Питерцы также приняли участие в шести матчах. В них команда заработала 8 очков, благодаря чему она сейчас замыкает пятерку лидеров в таблице Западной конференции.

На старте сезона СКА выбил три из трех, завоевав две гостевые и одну домашнюю победы. В дебютной игре клуб с Невы одержал верх над «Северсталью» (3:2).

Во втором матче СКА оформил победу над «Локомотивом» (4:3 Б), а на глазах у родных болельщиков подопечные Валерия Брагина уничтожили «Адмирал» (9:2).

После трехматчевой серии побед СКА дважды проиграл. Уступили питерцы «Автомобилисту» (2:4) и «Торпедо» (2:3). А в недавней встрече команда Брагина взяла верх над «Спартаком» (2:0).

Прогноз и ставка

Победа «Сочи» оценивается в 5.45, на победу СКА букмекеры дают коэффициент 1.50, а на ничью — 4.84.

На данный момент СКА показывает не лучшую игру, но из-за этого следить за непредсказуемыми матчами «армейцев» становится интереснее.

Несмотря на локальные трудности в конкретных поединках, у парней Брагина все хорошо с голами (22 в 6 встречах).