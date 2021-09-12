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    Справится ли «Амур» с труднейшим соперником из Москвы?

    «Амур» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставка (к. 1.94) на хоккейный матч КХЛ 12 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Амур» — «Динамо» Москва
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    Владислав Ефремов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Платинум Арене» 12 сентября. Начало встречи — в 10:00 мск. «Амур» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 12 Сентября 2021 года
    Амур
  • Хабаровск
    •  Амур 10:00 Динамо Динамо
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.50
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.65
  • Ставка!
    •

    «Амур»

    Хабаровский клуб на старте сезона забуксовал. В четырех играх он заработал всего 1 балл и застрял на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции.

    Первое крупное поражение «Амур» пережил уже в дебютной встрече. Визит в Краснодарский край на матч с «Сочи» закончился для гостей катастрофой — 0:4.

    На вторую встречу подопечные Владимира Воробьёва отправились в Москву, где противостояли «Спартаку». В том поединке «тигрята» устроили зарубу с красно-белыми, но победить не сумели — 1:3.

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    Топовый матч «Амур» провел против «Авангарда» в Балашихе, где уступили хабаровчане в овертайме — 2:3. В последней игре команда Владимира Воробьёва не справилась с «Барысом» — 2:3.

    «Динамо» Москва

    В отличие от «Амура», московское «Динамо» стартовало в регулярке резво. За три поединка столичные ребята заработали 6 баллов и оказались первыми на Западе.

    На старте чемпионата «Динамо» Москва встретилось с «Динамо» Минск. Поединок с белорусским клубом завершился для хозяев на «ВТБ Арене» крупной победой — 4:1.

    Во втором матче подопечные Алексея Кудашова приняли «Сибирь». И снова болельщиков в Москве динамовцы порадовали красивой игрой и крупным счетом — 4:0.

    В последней встрече «Динамо» Москва противостояло действующему обладателю Кубка Гагарина — «Авангарду». Этот матч сине-белые также затащили — 5:2.

    Прогноз и ставка

    Победа «Амура» оценивается в 4.26, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.50, а на победу «Динамо» Москва — 1.67.

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    За три игры динамовцы успели настрелять 13 голов. При этом забивали москвичи не только менее статусным соперникам, но и мощным конкурентам.

    «Амур», который частенько пропускает много, также рискует получить полную рамку заброшенных шайб. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 3 за 1.94.

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    «Амур» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 12.09.2021. Прогнозы на хоккей. Справится ли «Амур» с труднейшим соперником из Москвы?
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