В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Платинум Арене» 12 сентября. Начало встречи — в 10:00 мск. «Амур» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Амур»

Хабаровский клуб на старте сезона забуксовал. В четырех играх он заработал всего 1 балл и застрял на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Первое крупное поражение «Амур» пережил уже в дебютной встрече. Визит в Краснодарский край на матч с «Сочи» закончился для гостей катастрофой — 0:4.

На вторую встречу подопечные Владимира Воробьёва отправились в Москву, где противостояли «Спартаку». В том поединке «тигрята» устроили зарубу с красно-белыми, но победить не сумели — 1:3.

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Топовый матч «Амур» провел против «Авангарда» в Балашихе, где уступили хабаровчане в овертайме — 2:3. В последней игре команда Владимира Воробьёва не справилась с «Барысом» — 2:3.

«Динамо» Москва

В отличие от «Амура», московское «Динамо» стартовало в регулярке резво. За три поединка столичные ребята заработали 6 баллов и оказались первыми на Западе.

На старте чемпионата «Динамо» Москва встретилось с «Динамо» Минск. Поединок с белорусским клубом завершился для хозяев на «ВТБ Арене» крупной победой — 4:1.

Во втором матче подопечные Алексея Кудашова приняли «Сибирь». И снова болельщиков в Москве динамовцы порадовали красивой игрой и крупным счетом — 4:0.

В последней встрече «Динамо» Москва противостояло действующему обладателю Кубка Гагарина — «Авангарду». Этот матч сине-белые также затащили — 5:2.

Прогноз и ставка

Победа «Амура» оценивается в 4.26, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.50, а на победу «Динамо» Москва — 1.67.

За три игры динамовцы успели настрелять 13 голов . При этом забивали москвичи не только менее статусным соперникам, но и мощным конкурентам.

«Амур», который частенько пропускает много, также рискует получить полную рамку заброшенных шайб. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 3 за 1.94.