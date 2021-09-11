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    «Спартак» вернется к победам в КХЛ?

    «Барыс» — «Спартак». Прогноз и ставка (к. 1.92) на хоккейный матч КХЛ 11 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Спартак»
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    Андрей Локтионов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Барыс Арене» 11 сентября. Начало встречи — в 14:00 мск. «Барыс» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 11 Сентября 2021 года
    Барыс
  • Нур-Султан
    •  Барыс 14:00 Спартак Спартак
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
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    «Барыс»

    Казахстанский клуб поучаствовал в трех матчах регулярки и отвоевал у конкурентов только 2 очка. В таблице Восточной конференции он оказался на 9-м месте.

    В первой игре сезона «Барыс» принимал в родных стенах «Салават Юлаев». В поединке с уфимцами хозяева пережили крупное поражение — 1:5.

    Далее подопечные Юрия Михайлиса встретились с «Металлургом» Мг. В противостоянии с «Магниткой» «барсы» уступили не с такой крупной разницей — 1:2.

    Все прогнозы на КХЛ

    Отпраздновать первую победу «Барысу» посчастливилось 8 сентября в игре с «Амуром». Парни Юрия Михайлиса оказались сильнее «тигрят», одолев тех со счетом 3:2.

    «Спартак»

    Столичные ребята провели четыре поединка, в которых заполучили 6 очков. А в турнирной таблице Западной конференции команда идет второй.

    На старте нового розыгрыша КХЛ у «Спартака» был один из проходных соперников. Речь идет об «Адмирале», с которым красно-белые легко разобрались — 4:1.

    Через пару дней подопечные Бориса Миронова встретились с «Амуром». Но и хабаровчан столичный клуб прошел без каких-либо серьезных проблем — 3:1.

    А вот в зарубе с «Витязем» «Спартаку» удалось оформить победу лишь в овертайме — 3:2 ОТ. Первое поражение красно-белые пережили в матче с «Салаватом Юлаевым» — 1:2.

    Прогноз и ставка

    Победа «Барыса» оценивается в 2.42, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Спартака» — 2.52.

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    Стартовал казахстанский клуб в чемпионате не очень бодро. В матчах с более сложными командами «Барыс» терялся и уступал в счете.

    «Спартак» же на старте демонстрирует неплохие результаты и уже успел забить 11 голов в четырех матчах. Очевидно, что сейчас терять верхние позиции в конференции еще не время.

    После поражения в предыдущем поединке коллектив Бориса Миронова обязательно реабилитируется. Наши прогноз и ставка — победа «Спартака» в матче за 1.92.

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    «Барыс» — «Спартак»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 11.09.2021. Прогнозы на хоккей. «Спартак» вернется к победам в КХЛ?
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