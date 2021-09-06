В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет в «Большом» 6 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Сочи» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

В двух матчах КХЛ 2021/22 команда из Краснодарского края не только заработала 4 очка, но и оказалась одной из самых результативных в Западной конференции.

В дебютной встрече сезона «Сочи» сошелся с «Амуром» в «Большом». На глазах у любимых фанатов «леопарды» устроили погром и разбили хабаровчан (4:0).

Еще драйвовее парни Евгения Ставровского сыграли с «Витязем» 4 сентября. В этой зарубе было 10 голов в основное время, а победу сочинцы вырвали в овертайме — 6:5.

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В поединке с «Витязем» «Сочи» хватило 19 бросков в створ, чтобы стрельнуть пятью голами. Реализация команды Евгения Ставровского составила 31.58%.

ЦСКА

Московские же ребята стартанули в КХЛ не так, как им этого хотелось бы. В двух матчах «армейцы» забрали себе в актив 2 очка и оказались седьмыми на Западе.

Неудачно для ЦСКА сложился их первый поединок, в котором москвичи крупно слились «Авангарду» в Балашихе, не забив ни единого гола — 0:4.

Вторая встреча также не была для команды Сергея Фёдорова легкой прогулкой. В противостоянии с «Динамо» Рига ЦСКА победил с минимальной разницей — 3:2.

В игре с рижанами столичные парни приложили усилия, чтобы отыграться с 1:2, а затем бахнули победную шайбу, находясь на льду в меньшинстве.

Прогноз и ставка

На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6.45, на ничью — 5.35, а на победу ЦСКА — 1.40.

После крутого старта «леопарды» встретятся с действительно мощным соперником, способным нанести сочинцам первое поражение.