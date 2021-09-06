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    Как для сочинцев сложится их третья игра?

    «Сочи» — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 2.02) на хоккейный матч КХЛ 6 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — ЦСКА
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    «Сочи» в игре с «Витязем»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет в «Большом» 6 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Сочи» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 06 Сентября 2021 года
    Сочи
  • Сочи
    •  Сочи 19:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.50
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 1.40
  • Ставка!
    •

    «Сочи»

    В двух матчах КХЛ 2021/22 команда из Краснодарского края не только заработала 4 очка, но и оказалась одной из самых результативных в Западной конференции.

    В дебютной встрече сезона «Сочи» сошелся с «Амуром» в «Большом». На глазах у любимых фанатов «леопарды» устроили погром и разбили хабаровчан (4:0).

    Еще драйвовее парни Евгения Ставровского сыграли с «Витязем» 4 сентября. В этой зарубе было 10 голов в основное время, а победу сочинцы вырвали в овертайме — 6:5.

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    В поединке с «Витязем» «Сочи» хватило 19 бросков в створ, чтобы стрельнуть пятью голами. Реализация команды Евгения Ставровского составила 31.58%.

    ЦСКА

    Московские же ребята стартанули в КХЛ не так, как им этого хотелось бы. В двух матчах «армейцы» забрали себе в актив 2 очка и оказались седьмыми на Западе.

    Неудачно для ЦСКА сложился их первый поединок, в котором москвичи крупно слились «Авангарду» в Балашихе, не забив ни единого гола — 0:4.

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    • Вторая встреча также не была для команды Сергея Фёдорова легкой прогулкой. В противостоянии с «Динамо» Рига ЦСКА победил с минимальной разницей — 3:2.

    В игре с рижанами столичные парни приложили усилия, чтобы отыграться с 1:2, а затем бахнули победную шайбу, находясь на льду в меньшинстве.

    Прогноз и ставка

    На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6.45, на ничью — 5.35, а на победу ЦСКА — 1.40.

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    После крутого старта «леопарды» встретятся с действительно мощным соперником, способным нанести сочинцам первое поражение.

    Да, ЦСКА находится пока не в лучших кондициях, однако на классе они смогут придушить хозяев в «Большом». Осознавая это, ребята Ставровского будут более сдержанными и внимательными у своих ворот. Наши прогноз и ставка — гол в каждом периоде: нет за 2.02.

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    «Сочи» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 06.09.2021. Прогнозы на хоккей. Как для сочинцев сложится их третья игра?
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