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    Шестая игра «Монреаля» и «Вегаса» не покажет большую результативность?

    «Монреаль» — «Вегас». Прогноз и ставка (к. 2.26) на хоккейный матч Кубка Стэнли 25 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Монреаль» — «Вегас»
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    Йеспери Котканиеми
    В шестом матче 1/2 финала Кубка Стэнли «Монреаль» будет принимать «Вегас». Матч пройдет в «Белл Центре» 25 июня. Начало встречи — в 03:00 мск. «Монреаль» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 25 Июня 2021 года
    Монреаль
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    «Монреаль»

    В первом раунде плей-офф канадский клуб из Квебека провел семь поединков против лидера Северного дивизиона — «Торонто». «Хабс» неожиданно прошли «Мэйпл Лифс» — 4:3.

    В четвертьфинале «Монреаль» сыграл с «Виннипегом». Серия против «Джетс» продлилась всего четыре матча, так как в каждом поединке «славные» взяли верх — 4:0.

    Не перестает творить чудеса «Монреаль» и в полуфинале, где пытается обойти соперников из Парадайса. Сама серия с «Вегасом» началась для хоккеистов Доминика Дюшарма с поражения (1:4).

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    Но после проигранной первой встречи «Монреаль» дважды победил (3:2; 3:2 ОТ). Затем «трехцветные» снова уступили (1:2 ОТ), а пятый матч затащили (4:1).

    «Вегас»

    Ребята из Невады провели семь матчей против «Миннесоты» в рамках 1/8 финала Кубка Стэнли — 4:3, после чего попали на «Колорадо» на стадии 1/4.

    Стартовые поединки с «Эвеланш» «Вегас» слил, после чего стрельнул четырьмя победами подряд, которые вывели «Голден Найтс» в полуфинал — 4:2.

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    • В 1/2 команда Питера Дебура провела ярко первую встречу на «Т-Мобайл Арене» (4:1), а в парочке следующих матчей «отбросы» слились «Монреалю» (2:3; 2:3 ОТ).

    Вторую победу в серии «Вегас» одержал на чужом льду 21 июня (2:1 ОТ), после чего проиграл канадскому сопернику еще одну встречу на глазах у своих болельщиков (1:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Монреаля» оценивается в 3.01, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.30, а на победу «Вегаса» — 2.17.

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    Перед стартом полуфинальной серии «Вегас» считался бесспорным фаворитом в этом противостоянии. Но «Монреаль» знатно пошумел и добыл три победы в пяти встречах.

    Теперь «Хабс» близки к финалу, поэтому в «Белл Центре» они будут вести себя сдержанно, чтобы не пропустить от «отбросов» много. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 2.26.

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