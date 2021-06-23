Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Кубок Стэнли. «Монреаль» обыграл «Вегас» и вышел вперед в серии

    «Канадиенс» находятся в шаге от выхода в финал

    Хоккей НХЛ Вегас Голден Найтс Монреаль Канадиенс Прогнозы на НХЛ
    Вся лентаСамое главное
    Бельгия выиграла группу BЕвро-2020 — последний шанс для этой Бельгии Станислав ЧерчесовВремя «Ч» продолжается. Сборная России может не ждать нового тренера Чехия — АнглияАнгличане остаются в Лондоне. Чехия, но вышла в плей-офф
  • 23:52
    • Сборная Хорватии обыграла Шотландию и вышла в 1/8 финала Евро-2020
  • 23:52
    • Чехия уступила Англии и вышла в плей-офф с третьего места в группе D
  • 21:33
    • «Интер» объявил о переходе Чалханоглу
  • 18:17
    • «Динамо» объявило о подписании защитника «Милана»
  • 18:29
    • У пользователей FIFA 21 появилась возможность просматривать содержимое наборов FUT
  • 17:37
    • Усман Дембеле перенесет операцию
  • 17:20
    • «Манчестер Сити» готов подождать год ради подписания Кейна
    Все новости спорта
    «Монреаль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Монреаль»
    «Монреаль» обыграл «Вегас» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли со счетом 4:1.

    В составе победителей заброшенными шайбами отметились Еспери Котканиеми, Эрик Стаал, Коул Кофилд и Ник Судзуки. За «рыцарей» единственную шайбу забросил Макс Пасиоретти.

    НХЛ Кубок Стэнли 1/2 финала Пятый матч
    «Вегас» — «Монреаль» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
    Голы: Котканиеми — 5 (Андерсон, Байрон), 8:45 — 0:1. Стаал — 2 (Сузуки, Тоффоли), 26:32 — 0:2. Кауфилд — 3 (бол., Перри, Сузуки), 29:49 — 0:3. Пачиоретти — 5 (Руа), 44:09 — 1:3. Сузуки — 5 (п.в., Тоффоли), 58:54 — 1:4Вратари: Флери (57:10 — 58:54) — ПрайсШтраф: 4-4Броски: 27 (6+9+12) — 26 (6+11+9)Счет в серии: 2:3

    «Монреаль» вышел вперед в серии — 3:2. Шестой матч противостояния запланирован на 25 июня.

    «Вегас» — «Монреаль»
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Забили больше, но проиграли. Португальцы не набрали очков из-за двух автоголов
    • 22:06 19/06/2021     Логотип Евро-2020
  • Расклады Евро-2020: распределение мест при равенстве и рейтинг третьих команд
    • 23:37 17/06/2021     Юссуф Поульсен
  • Кошмар в Копенгагене. Россия пропустила четыре мяча и вылетела с Евро-2020
    • Вчера в 00:55
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.55
  • Экспресс дня 23 июня
  • Сегодня в 18:30
    •  3.38
  • Прогноз на матч Португалия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Словакия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Германия — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Швеция — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боливия — Уругвай
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Словакия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Касаткина — Швентек
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Мольде
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    ЧМ-2021КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие