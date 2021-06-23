Кубок Стэнли. «Монреаль» обыграл «Вегас» и вышел вперед в серии

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Еспери Котканиеми, Эрик Стаал, Коул Кофилд и Ник Судзуки. За «рыцарей» единственную шайбу забросил Макс Пасиоретти.
НХЛ Кубок Стэнли 1/2 финала Пятый матч
«Вегас» — «Монреаль» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Голы: Котканиеми — 5 (Андерсон, Байрон), 8:45 — 0:1. Стаал — 2 (Сузуки, Тоффоли), 26:32 — 0:2. Кауфилд — 3 (бол., Перри, Сузуки), 29:49 — 0:3. Пачиоретти — 5 (Руа), 44:09 — 1:3. Сузуки — 5 (п.в., Тоффоли), 58:54 — 1:4Вратари: Флери (57:10 — 58:54) — ПрайсШтраф: 4-4Броски: 27 (6+9+12) — 26 (6+11+9)Счет в серии: 2:3
«Монреаль» вышел вперед в серии — 3:2. Шестой матч противостояния запланирован на 25 июня.
«Вегас» — «Монреаль»