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    Пятый матч серии «Тампа» выиграет дома?

    «Тампа-Бэй» — «Айлендерс». Прогноз и ставка (к. 2.21) на хоккейный матч Кубка Стэнли 22 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Айлендерс»
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    «Тампа-Бэй» в матче с «Айлендерс»
    В пятом матче 1/2 финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» будет принимать «Айлендерс». Матч пройдет на «Амали Арене» 22 июня. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 22 Июня 2021 года
    Тампа-Бэй
  • Тампа
    •  Тампа-Бэй 03:00 Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Айлендерс
  • Кубок Стэнли
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    Коэффициенты на матч
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    «Тампа-Бэй»

    В плей-офф Кубка Стэнли сезона 2020/21 первым соперником «Тампы-Бэй» оказалась «Флорида». В местном дерби «молнии» провели шесть матчей — 4:2.

    В четвертьфинале «Тампу» ждал лидер Центрального дивизиона — «Каролина». В серии с «Кейнс» ребятам из Флориды хватило пяти поединков, чтобы решить судьбу противостояния — 4:1.

    В полуфинале подопечные Джона Купера бьются с «Айлендерс». В дебютной игре дома «Болтс» потерпели поражение (1:2), после чего прибили «Айлс» в родных стенах (4:2).

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    Победить «Тампе-Бэй» удалось в первом поединке в «Нассау Колизеум» (2:1), а вот следующую встречу в Нью-Йорке гости провалили (2:3).

    «Айлендерс»

    Хоккейный клуб с Бруклина в 1/8 финала Кубка Стэнли устроил зарубу с «Питтсбургом». В этом противостоянии болельщики увидели шесть игр — 4:2.

    Соперником «Айлендерс» в четвертьфинале оказался «Бостон». Серия против «медведей» начиналась для «островитян» не лучшим образом, но четыре победы в шести встречах помогли добиться желаемого — 4:2.

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    • В полуфинале подопечные Барри Троца провели на данный момент четыре поединка против «Тампы». В стартовой игре «обитатели» взяли верх (2:1).

    Позже «Айлендерс» потерпели гостевое и домашнее поражения (2:4; 1:2). В недавней встрече Нью-Йоркский клуб обыграл соперников из Флориды (3:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 1.98, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Айлендерс» — 4.32.

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    К себе домой «Тампа» возвращается с ничейным результатом в серии, поэтому на «Амали Арене» у хозяев будет прекрасная возможность, чтобы выйти вперед.

    Учитывая, что три их поединка из четырех не были чересчур результативными, то и пятый матч должен пройти скромно. Наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» не проиграет и тотал меньше 5.5 за 2.21.

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