В пятом матче 1/2 финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» будет принимать «Айлендерс». Матч пройдет на «Амали Арене» 22 июня. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа-Бэй»

В плей-офф Кубка Стэнли сезона 2020/21 первым соперником «Тампы-Бэй» оказалась «Флорида». В местном дерби «молнии» провели шесть матчей — 4:2.

В четвертьфинале «Тампу» ждал лидер Центрального дивизиона — «Каролина». В серии с «Кейнс» ребятам из Флориды хватило пяти поединков, чтобы решить судьбу противостояния — 4:1.

В полуфинале подопечные Джона Купера бьются с «Айлендерс». В дебютной игре дома «Болтс» потерпели поражение (1:2), после чего прибили «Айлс» в родных стенах (4:2).

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Победить «Тампе-Бэй» удалось в первом поединке в «Нассау Колизеум» (2:1), а вот следующую встречу в Нью-Йорке гости провалили (2:3).

«Айлендерс»

Хоккейный клуб с Бруклина в 1/8 финала Кубка Стэнли устроил зарубу с «Питтсбургом». В этом противостоянии болельщики увидели шесть игр — 4:2.

Соперником «Айлендерс» в четвертьфинале оказался «Бостон». Серия против «медведей» начиналась для «островитян» не лучшим образом, но четыре победы в шести встречах помогли добиться желаемого — 4:2.

В полуфинале подопечные Барри Троца провели на данный момент четыре поединка против «Тампы». В стартовой игре «обитатели» взяли верх (2:1).

Позже «Айлендерс» потерпели гостевое и домашнее поражения (2:4; 1:2). В недавней встрече Нью-Йоркский клуб обыграл соперников из Флориды (3:2).

Прогноз и ставка

Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 1.98, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Айлендерс» — 4.32.

К себе домой «Тампа» возвращается с ничейным результатом в серии, поэтому на «Амали Арене» у хозяев будет прекрасная возможность, чтобы выйти вперед.