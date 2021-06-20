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    Кубок Стэнли. «Айлендерс» сравняли счет в серии с «Тампой»

    «Островитяне» обыграли «молний» в четвертом поединке серии со счетом 3:2

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    «Айлендерс»

    «Айлендерс» — «Тампа-Бэй» 3:2

    «Айлендерс» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли обыграли «Тампу» со счетом 3:2.

    В составе победителей отличились Джош Бейли, Мэтью Барзал и Мэтт Мартин. Российский голкипер команды Семен Варламов отразил 28 бросков. Другой вратарь Илья Сорокин участия в матче не принимал.

    У «Тампы» забивали Брейден Пойнт и Тайлер Джонсон. Нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей. Вратарь Андрей Василевский совершил 27 сэйвов.

    НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Четвертый матч
    «Айлендерс» — «Тампа-Бэй» — 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)
    Голы: Бэйли — 6 (Нельсон, Бовилье), 25:30 — 1:0. Барзал — 6 (Клаттербак, Пелек), 33:46 — 2:0. Мартин — 1 (Клаттербак, Пелек), 37:57 — 3:0. Пойнт — 12 (Палат, Чернак), 43:45 — 3:1. Джонсон — 2 (Кучеров, Макдона), 46:43 — 3:2Вратари: Варламов — Василевский (58:09 — 58:48, 59:30)Штраф: 4-8Броски: 30 (4+17+9) — 30 (11+9+10)Счет в серии: 2:2

    Счет в серии стал 2:2. Следующий матч команды проведут 22 июня.

    «Айлендерс» — «Тампа-Бэй»
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