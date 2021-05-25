ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» в девятый раз кряду стала чемпиономБундеслига: главные итоги сезона Мохаммед СалахАПЛ. «Ман Сити» разнес «Эвертон», «Ливерпуль» и «Челси» в Лиге чемпионов Игроки сборной РоссииЛегкая прогулка перед словаками. Сборная России практически не заметила Великобританию
  • 21:36
    • Кейн стал лучшим бомбардиром и ассистентом АПЛ в сезоне 2020/21
  • 20:06
    • «Ман Сити» завершил сезон АПЛ разгромом «Эвертона», Агуэро оформил дубль
  • 19:59
    • «МЮ» на выезде победил «Вулверхэмптон» в последнем туре АПЛ
  • 19:59
    • «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» и финишировал 3-м в АПЛ
  • 19:59
    • «Челси» проиграл «Астон Вилле», но удержался в топ-4 чемпионата Англии
  • 19:58
    • Дубль Бэйла вывел «Тоттенхэм» в Лигу конференций
  • 20:57
    • Бородин выиграл золото ЧЕ на 400-метровке, у Егоровой — серебро
    Все новости спорта

    Матч в Лас-Вегасе окажется «низовым»

    «Вегас» — «Миннесота». Прогноз и ставка (к. 2.30) на хоккейный матч Кубка Стэнли 25 мая 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вегас Голден Найтс Прогнозы на Миннесоту Уайлд
    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Миннесота»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алекс Тух
    В пятом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Вегас» будет принимать «Миннесоту». Матч пройдет на «Т-Мобайл Арене» 25 мая. Начало встречи — в 05:30 мск. «Вегас» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. Кубок Стэнли 25 Мая 2021 года
    Вегас
  • Кубок Стэнли
    •  Вегас 05:30 Миннесота Миннесота
  • Кубок Стэнли
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 3.25
  • Ставка!
    •

    «Вегас»

    Команда из Парадайса провела неудачно только первую встречу в Кубке Стэнли с «Миннесотой». На своем льду «Голден Найтс» не забили, а единственную шайбу получили в овертайме (0:1 ОТ).

    В трех следующих матчах «Вегас» взял свое. Сперва «отбросы» успешно выступили на «Т-Мобайл Арене», добыв победу с комфортным перевесом (3:1).

    Встречи в Миннесоте получились для подопечных Питера Дебура разными по сложности. Сперва гости из Парадайса сотворили камбэк и добыли победу в три шайбы (5:2), а затем разнесли «дикарей» всухую (4:0).

    Все прогнозы на НХЛ

    Регулярный чемпионат «Вегас» также провел здорово. В 56 играх «клинки» заработали 82 балла и финишировали вторыми в турнирной таблице Западного дивизиона.

    «Миннесота»

    Коллектив из Сент-Пола начал свою кампанию в плей-офф многообещающе. В гостях «Минни» выгрызла трудную победу над «Вегасом» в дополнительное время (1:0 ОТ).

    Однако развить собственный успех «Миннесоте» не удалось, три следующих встречи она сдала. Сперва «дикари» потерпели поражение во втором поединке на «Т-Мобайл Арене» (1:3).

  • Кубок Стэнли. «Питтсбург» уступил «Айлендерс», «Вегас» разгромил «Миннесоту»
  • Обзор матчей первой стадии плей-офф НХЛ 23 мая
  • Сегодня

    • Далее в «Эксел Энерджи Центре» команда Дина Эвансона по своей глупости подарила «Вегасу» вторую победу в серии (2:5). Ну а еще в одном матче «Минни» была разбита всухую (0:4).

    В 56 поединках регулярного чемпионата «Миннесота» набрала 75 баллов, а в турнирной таблице Западного дивизиона она оказалась на третьем месте.

    Прогноз и ставка

    Победа «Вегаса» оценивается в 2.03, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.38, а на победу «Миннесоты» — 3.28.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    «Миннесота», несмотря на свои старания, не может превзойти «Вегас» в классе. Сейчас она находится на грани вылета из Кубка Стэнли.

    Дома «отбросы» будут давить гостей, однако огромное количество заброшенных шайб это не гарантирует. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 с коэффициентом 2.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.67
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Аталанта — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Болонья — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Специя — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Сассуоло — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.22
  • Прогноз на матч Наполи — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Брест — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Анже — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Севилья — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Экспресс дня 23 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Ланс — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Метц — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Реймс — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Ренн — Ним
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Сборная России пропустила 12 шайб в трех матчах перед ЧМ-2021
  • Самый незвездный турнир. Чего ждать от России на ЧМ-2021
    • 16:45 18/05/2021     ЦСКА
  • Итоги РПЛ-2020/21. «Спартак» в ЛЧ, ЦСКА без еврокубков, успешный сезон «Рубина»
    • 02:56 17/05/2021     Эрик тен Хаг может возглавить «Барселону»
  • «Барселона»: топ-5 кандидатов на пост тренера
    • 05:54 19/05/2021
    «Вегас» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 25.05.2021. Прогнозы на хоккей. Матч в Лас-Вегасе окажется «низовым»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры