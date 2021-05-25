В пятом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Вегас» будет принимать «Миннесоту». Матч пройдет на «Т-Мобайл Арене» 25 мая. Начало встречи — в 05:30 мск. «Вегас» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вегас»

Команда из Парадайса провела неудачно только первую встречу в Кубке Стэнли с «Миннесотой». На своем льду «Голден Найтс» не забили, а единственную шайбу получили в овертайме (0:1 ОТ).

В трех следующих матчах «Вегас» взял свое. Сперва «отбросы» успешно выступили на «Т-Мобайл Арене», добыв победу с комфортным перевесом (3:1).

Встречи в Миннесоте получились для подопечных Питера Дебура разными по сложности. Сперва гости из Парадайса сотворили камбэк и добыли победу в три шайбы (5:2), а затем разнесли «дикарей» всухую (4:0).

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Регулярный чемпионат «Вегас» также провел здорово. В 56 играх «клинки» заработали 82 балла и финишировали вторыми в турнирной таблице Западного дивизиона.

«Миннесота»

Коллектив из Сент-Пола начал свою кампанию в плей-офф многообещающе. В гостях «Минни» выгрызла трудную победу над «Вегасом» в дополнительное время (1:0 ОТ).

Однако развить собственный успех «Миннесоте» не удалось, три следующих встречи она сдала. Сперва «дикари» потерпели поражение во втором поединке на «Т-Мобайл Арене» (1:3).

Далее в «Эксел Энерджи Центре» команда Дина Эвансона по своей глупости подарила «Вегасу» вторую победу в серии (2:5). Ну а еще в одном матче «Минни» была разбита всухую (0:4).

В 56 поединках регулярного чемпионата «Миннесота» набрала 75 баллов, а в турнирной таблице Западного дивизиона она оказалась на третьем месте.

Прогноз и ставка

Победа «Вегаса» оценивается в 2.03, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.38, а на победу «Миннесоты» — 3.28.

«Миннесота», несмотря на свои старания, не может превзойти «Вегас» в классе. Сейчас она находится на грани вылета из Кубка Стэнли.

Дома «отбросы» будут давить гостей, однако огромное количество заброшенных шайб это не гарантирует. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 с коэффициентом 2.30.