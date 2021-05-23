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    Кубок Стэнли. «Питтсбург» уступил «Айлендерс», «Вегас» разгромил «Миннесоту»

    Обзор матчей первой стадии плей-офф НХЛ 23 мая

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    «Айлендерс»

    «Айлендерс» — «Питтсбург» 4:1

    «Айлендерс» обыграли «Питтсбург» (4:1) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и сравняли счет в серии. Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин не отметился результативными действиями и заработал шесть минут штрафа.

    НХЛ Плей-офф Первый раунд
    «Айлендерс» — «Питтсбург» — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
    Голы: Бэйли — 2 (Нельсон, Бовилье), 28:07 — 1:0. Пулок — 1 (Вальстрем, Ледди), 34:51 — 2:0. Вальстрем — 1 (бол., Барзал, Пулок), 46:04 — 3:0. Эберле — 1 (бол., Барзал, Пажо), 46:28 — 4:0. Эштон-Риз — 1 (мен., Дюмулин), 57:25 — 4:1Вратари: Сорокин — ДжерриШтраф: 4-12Броски: 27 (8+9+10) — 30 (8+12+10)

    Счет в серии стал 2:2. Следующий матч пройдет 25 мая в Питтсбурге.

    «Айлендерс» — «Питтсбург»

    «Торонто» — «Монреаль» 5:1

    «Торонто» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 5:1. В составе «Мэйпл Ливз» Остон Мэттьюс набрал 3 (1+2) очка. Российский нападающий хозяев Илья Михеев очков не набрал.

    НХЛ Плей-офф Первый раунд
    «Торонто» — «Монреаль» — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
    Голы: Котканиеми — 1 (Армиа, Тоффоли), 7:57 — 0:1. Спецца — 1 (Богосян), 12:25 — 1:1. Мэттьюс — 1 (Холл, Марнер), 25:15 — 2:1. Сандин — 1 (бол., Марнер, Мэттьюс), 33:20 — 3:1. Нюландер — 2 (бол., Мэттьюс, Райлли), 48:50 — 4:1. Керфут — 1 (п.в., Нюландер), 58:37 — 5:1Вратари: Кэмпбелл — ПрайсШтраф: 14-24Броски: 34 (9+20+5) — 23 (9+6+8)

    Счет в серии стал 1:1. Следующий матч состоится 25 мая.

    «Торонто» — «Монреаль»

    «Миннесота» — «Вегас» 0:4

    «Вегас» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Миннесоту» со счетом 4:0. Дубль оформил Николя Руа, еще по шайбе забросили Алекс Так и Марк Стоун. Голкипер Марк-Андре Флери отразил все 35 бросков. Для канадского голкипера это был 150-й матч в Кубке Стэнли.

    НХЛ Плей-офф Первый раунд
    «Миннесота» — «Вегас» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
    Голы: Руа — 1 (Колесар), 10:37 — 0:1. Так — 3 (Стивенсон, Уайтклауд), 29:08 — 0:2. Стоун — 3 (мен.), 33:41 — 0:3. Руа — 2 (п.в., Янмарк, Колесар), 58:32 — 0:4Вратари: Тэлбот — ФлериШтраф: 2-6Броски: 35 (11+11+13) — 18 (9+5+4)

    Счет в серии стал 3:1 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдет 25 мая в Лас-Вегасе.

    «Миннесота» — «Вегас»
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