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    Латвия сможет добыть крупную победу над Италией?

    Латвия — Италия. Прогноз и ставка (к. 2.01) на матч чемпионата мира по хоккею 24 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Латвия — Италия
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    Оскарс Цибульскис
    В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею Латвия сыграет с Италией. Матч пройдет на «Арене Рига» 24 мая. Начало встречи — в 16:15 мск. Латвия — Италия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Латвия

    В турнирной таблице группы B латвийская сборная находится на третьем месте. В двух встречах она заработала 4 балла и забила 4 гола.

    Первую сенсацию Латвия подарила уже в дебютном поединке на чемпионате мира, обыграв Канаду (2:0). В этой встрече бордово-белые пробили в створ всего 17 раз, но 11.76% шансов они трансформировали в голы.

    Во втором матче команде Боба Хартли также было сложно. Латвийцы сыграли в результативный хоккей с Казахстаном, но уступили соперникам в серии буллитов (2:3 Б).

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Прошлый чемпионат мира Латвия провалила. Тогда на групповом этапе она добыла 9 баллов в семи встречах, отстав от зоны плей-офф на 3 пункта.

    Италия

    Для итальянцев нынешний чемпионат мира складывается катастрофически. На данном этапе первенства команда находится на последнем месте в группе B с нулем очков и 13 пропущенными шайбами в двух матчах.

    Очень весело Италия начала турнир в поединке с Германией. В этой игре телезрители увидели 13 голов, 9 из которых влетели в сетку коллектива Джорджио де Беттина (4:9).

    Поражением для итальянцев завершилась и вторая игра на чемпионате мира. В битве с Норвегией «Скуадра Адзурра» пропустила 4 шайбы, а сама забила один, ничего не решающий гол (1:4).

    Ужасно Италия провела и предыдущее мировое первенство, оказавшись седьмой в турнирной таблице группы B. Тогда в семи поединках итальянцы сумели заработать 2 балла и забить 5 голов, а пропустили они 48 шайб.

    Прогноз и ставка

    Победа Латвии оценивается в 1.09, на ничью букмекеры дают коэффициент 12.5, а на победу Италии — 18.0.

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    Италия является одной из худших команд ЧМ по игре в обороне, однако Латвия, уже успевшая нашуметь во встрече с Канадой, не слишком результативна.

    В третьем поединке коллектив Хартли добудет очки, но выиграть разгромно ей будет проблематично. Наши прогноз и ставка — победа «Италии» с форой +3.5 за 2.01.

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