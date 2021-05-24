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    Канада проиграет третий матч кряду?

    Германия — Канада. Прогноз (к. 2.11) и ставки на чемпионат мира по хоккею 24 мая 2021 года

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    Сборная Канады проиграла два первых матча на ЧМ впервые в истории
    Сборная Канады сыграет против команды Германии в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. Матч пройдет 24 мая, начало — в 20:15 мск. Германия — Канада: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2021. Группа B 24 Мая 2021 года
    Германия
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    Германия

    Германия возглавляет группу B после двух туров, опережая в том числе не только Канаду, но и США и Финляндию. Хоккейный чемпионат мира не перестает удивлять. И это, похоже, только начало, впереди еще много интересного.

    В первый день немцы вдоволь накуражились в матче с Италией, одержав победу со счетом 9:4. Команда Тони Седерхольма играла просто в свое удовольствие.

    Против норвежцев сборная Германии сыграла гораздо строже, с этим соперником уже нельзя было шутить. В итоге — победа со счетом 5:1.

    Германии удалось собрать очень приличный состав, не хватает только Леона Драйзайтля, который вместе с «Эдмонтоном» вышел в плей-офф НХЛ. Так что не исключено, что немцы удивят не меньше, чем на Олимпиаде-2018.

    Канада

    Тем временем Канада пока что один главных претендентов на звание главного разочарование. В этом сложно поверить, но после двух туров у канадцев ноль очков и лишь одна заброшенная шайба. Судя по всему, надолго задерживаться в Латвии они не планируют. Сложно сказать, что будет дальше, но пока все выглядит именно так.

    В первом матче Канада сенсационно проиграла Латвии — 0:2.

    А в воскресенье команду Жерара Галлана разгромила сборная США — 1:5. Перед третьим периодом канадцам даже пришлось заменить вратаря. Дарси Кюмпер пропустил четыре шайбы после всего лишь 17 бросков.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Сборная Канады проиграла два первых матча на ЧМ впервые в истории.

    Прогноз и ставка

    На Германию в этом матче можно поставить за 4.00, ничью букмекеры предлагают за 4.95, а победу Канады — за 1.65.

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    Понятно, что у Канады на этом ЧМ самый обычный состав, абсолютно без звезд, но все равно таких результатов в начале турнира никто не ожидал. Теперь очень важно, чтобы команда Галлана не сломалась психологически.

    Ситуация не то что сложная — она почти загадочная. Сейчас сложно даже предположить, как канадцы отреагируют на два поражения кряду.

    Но мы все-таки поставим на то, что Канада наконец-то выиграет. Соперник непростой, но мотивация и настрой североамериканцев должны стать ключевыми в предстоящем матче. Не может Канада все время проигрывать.

    Ставка — победа Канады с форой (-1,5) за 2.11.

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