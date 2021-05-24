Германия
Германия возглавляет группу B после двух туров, опережая в том числе не только Канаду, но и США и Финляндию. Хоккейный чемпионат мира не перестает удивлять. И это, похоже, только начало, впереди еще много интересного.
В первый день немцы вдоволь накуражились в матче с Италией, одержав победу со счетом 9:4. Команда Тони Седерхольма играла просто в свое удовольствие.
Против норвежцев сборная Германии сыграла гораздо строже, с этим соперником уже нельзя было шутить. В итоге — победа со счетом 5:1.
Германии удалось собрать очень приличный состав, не хватает только Леона Драйзайтля, который вместе с «Эдмонтоном» вышел в плей-офф НХЛ. Так что не исключено, что немцы удивят не меньше, чем на Олимпиаде-2018.
Канада
Тем временем Канада пока что один главных претендентов на звание главного разочарование. В этом сложно поверить, но после двух туров у канадцев ноль очков и лишь одна заброшенная шайба. Судя по всему, надолго задерживаться в Латвии они не планируют. Сложно сказать, что будет дальше, но пока все выглядит именно так.
В первом матче Канада сенсационно проиграла Латвии — 0:2.
А в воскресенье команду Жерара Галлана разгромила сборная США — 1:5. Перед третьим периодом канадцам даже пришлось заменить вратаря. Дарси Кюмпер пропустил четыре шайбы после всего лишь 17 бросков.
Сборная Канады проиграла два первых матча на ЧМ впервые в истории.
Прогноз и ставка
На Германию в этом матче можно поставить за 4.00, ничью букмекеры предлагают за 4.95, а победу Канады — за 1.65.
Понятно, что у Канады на этом ЧМ самый обычный состав, абсолютно без звезд, но все равно таких результатов в начале турнира никто не ожидал. Теперь очень важно, чтобы команда Галлана не сломалась психологически.
Ситуация не то что сложная — она почти загадочная. Сейчас сложно даже предположить, как канадцы отреагируют на два поражения кряду.
Но мы все-таки поставим на то, что Канада наконец-то выиграет. Соперник непростой, но мотивация и настрой североамериканцев должны стать ключевыми в предстоящем матче. Не может Канада все время проигрывать.
Ставка — победа Канады с форой (-1,5) за 2.11.