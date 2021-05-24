Сборная Канады сыграет против команды Германии в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. Матч пройдет 24 мая, начало — в 20:15 мск. Германия — Канада: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Германия

Германия возглавляет группу B после двух туров, опережая в том числе не только Канаду, но и США и Финляндию. Хоккейный чемпионат мира не перестает удивлять. И это, похоже, только начало, впереди еще много интересного.

В первый день немцы вдоволь накуражились в матче с Италией, одержав победу со счетом 9:4. Команда Тони Седерхольма играла просто в свое удовольствие.

Против норвежцев сборная Германии сыграла гораздо строже, с этим соперником уже нельзя было шутить. В итоге — победа со счетом 5:1.

Германии удалось собрать очень приличный состав, не хватает только Леона Драйзайтля, который вместе с «Эдмонтоном» вышел в плей-офф НХЛ. Так что не исключено, что немцы удивят не меньше, чем на Олимпиаде-2018.

Канада

Тем временем Канада пока что один главных претендентов на звание главного разочарование. В этом сложно поверить, но после двух туров у канадцев ноль очков и лишь одна заброшенная шайба. Судя по всему, надолго задерживаться в Латвии они не планируют. Сложно сказать, что будет дальше, но пока все выглядит именно так.

В первом матче Канада сенсационно проиграла Латвии — 0:2.

А в воскресенье команду Жерара Галлана разгромила сборная США — 1:5. Перед третьим периодом канадцам даже пришлось заменить вратаря. Дарси Кюмпер пропустил четыре шайбы после всего лишь 17 бросков.

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Сборная Канады проиграла два первых матча на ЧМ впервые в истории.

Прогноз и ставка

На Германию в этом матче можно поставить за 4.00, ничью букмекеры предлагают за 4.95, а победу Канады — за 1.65.

Понятно, что у Канады на этом ЧМ самый обычный состав, абсолютно без звезд, но все равно таких результатов в начале турнира никто не ожидал. Теперь очень важно, чтобы команда Галлана не сломалась психологически.

Ситуация не то что сложная — она почти загадочная. Сейчас сложно даже предположить, как канадцы отреагируют на два поражения кряду.

Но мы все-таки поставим на то, что Канада наконец-то выиграет. Соперник непростой, но мотивация и настрой североамериканцев должны стать ключевыми в предстоящем матче. Не может Канада все время проигрывать.

Ставка — победа Канады с форой (-1,5) за 2.11.