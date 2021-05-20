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    «Колорадо» увеличит отрыв в серии?

    «Колорадо» — «Сент-Луис». Прогноз и ставка (к. 1.60) на хоккейный матч Кубка Стэнли 20 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Сент-Луис»
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    Тайсон Йост
    В матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Колорадо» будет принимать «Сент-Луис». Матч пройдет на «Болл Арене» 20 мая. Начало встречи — в 05:30 мск. «Колорадо» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 20 Мая 2021 года
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    «Колорадо»

    Денверский коллектив на старте Кубка Стэнли без особых проблем подтвердил статус фаворита в противостоянии с «Сент-Луисом». На своем льду «Эвс» одержали крупную победу (4:1).

    В регулярном чемпионате «Колорадо» оказался на первом месте в турнирной таблице Западного дивизиона. В 56 поединках ему удалось завоевать 82 балла (73.2%).

    В 56 играх «Эвеланш» одержали 35 побед в основное время и 4 — в дополнительное. Под занавес «регулярки» команда выиграла пять матчей кряду.

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    Сперва на выезде подопечные Джареда Беднара разобрались с «Лос-Анджелесом» (3:2; 3:2) и «Вегасом» (2:1). А позже они дома дважды разнесли «Кингз» (6:0; 5:1).

    «Сент-Луис»

    В дебютном поединке в Кубке Стэнли гости из Миссури проиграли первый период, но выровняли положение дел во второй двадцатиминутке. Однако в заключительном раунде соперники избавили «Блюз» от ложных надежд на успех (1:4).

    В регулярном чемпионате «Сент-Луис» сумел занять четвертое место в турнирной таблице Западного дивизиона. В 56 играх «ноты» заработали 63 зачетных балла.

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    • Всего же в сезоне команда Крэйга Беруби одержала 27 побед. И лишь 19 из них «музыканты» добыли в основное время. Суммарно «Сент-Луис» набрал 56.3% очков.

    Концовку «регулярки» ребята из Миссури провели удачно. Сперва они прихлопнули «Лос-Анджелес» (2:1 ОТ), а затем на своем льду они дважды растоптали «Миннесоту» (4:0; 7:3).

    Прогноз

    Победа «Колорадо» оценивается в 1.60, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.05, а на победу «Сент-Луиса» — 4.94.

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    Несмотря на успех в первой встрече, «Колорадо» будет настаивать на развитии преимущества в серии. В прошлой игре «Эвс» нанесли 50 бросков в створ, что на 27 ударов больше, чем у «Сент-Луиса».

    В предстоящем матче «Эвеланш» попытаются улучшить показатель по результативности, что приведет их к очередной победе. Наши прогноз и ставка — победа «Сент-Луиса» за 1.60.

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