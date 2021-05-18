НХЛ. «Бостон» сравнял счет в серии с «Вашингтоном», «Колорадо» разгромил «Сент-Луис»

«Вашингтон» — «Бостон» 3:4 ОТ

«Вашингтон» проиграл на своем льду «Бостону» в рамках второго матча первого раунда плей-офф НХЛ — 3:4 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 0:1).

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился двумя результативными передачами. Еще один ассист в активе капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина.

НХЛ. Плей-офф. 1-й раунд «Вашингтон» — «Бостон» — 3:4 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 0:1) Голы: Дебраск — 2 (Койл, Ритчи), 5:05 — 0:1. Оши — 1 (бол., Овечкин, Карлсон), 6:31 — 1:1. Бержерон — 1 (Пастрняк), 9:21 — 1:2. Хэтэуэй — 1 (Орлов, Эллер), 16:42 — 2:2. Хэтэуэй — 2 (Орлов, Хагелин), 47:04 — 3:2. Холл — 1 (Смит, Грызлик), 57:11 — 3:3. Маршан — 1 (Грызлик, Крейчи), 60:39 — 3:4Вратари: Андерсон — РаскШтраф: 12 — 16Броски: 39 (18+9+12+0) — 48 (18+15+14+1)Счет в серии: 1-1

«Каролина» — «Нэшвилл» 5:2

«Каролина» одержала домашнюю победу над «Нэшвиллом» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0).

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников стал автором пятой шайбы своей команды, поразив в конце встречи пустые ворота.

НХЛ. Плей-офф. 1-й раунд «Каролина» — «Нэшвилл» — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) Голы: Форсберг — 1 (Джохансен, Эллис), 12:14 — 0:1. Терявяйнен — 1 (Пеши, Лоренц), 13:41 — 1:1. Стаал — 1 (Пеши), 24:19 — 2:1. Хаула — 1 (Дюшен, Каррье), 28:41 — 2:2. Нидеррайтер — 1 (Нечас, Трочек), 42:26 — 3:2. Стаал — 2, 48:00 — 4:2. Свечников — 1 (п.в.), 58:13 — 5:2Вратари: Неделькович — Сарос (57:21 — 57:29, 57:36 — 58:13)Штраф: 10 — 14Броски: 38 (13+12+13) — 24 (10+5+9)Счет в серии: 1-0

«Колорадо» — «Сент-Луис» 4:1

«Колорадо» обыграл на своей площадке «Сент-Луис» в первом матче стартового раунда плей-офф НХЛ — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0).