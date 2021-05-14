В матче регулярного сезона НХЛ «Калгари» будет принимать «Ванкувер». Матч пройдет в «Скоушабэнк-Сэдлдоум» 14 мая. Начало встречи — в 04:00 мск. «Калгари» — «Ванкувер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Калгари»

Канадский клуб из Альберты успел сыграть в 52 матчах регулярного первенства и заработать за все время 49 баллов. В зачете Северного дивизиона он находится на пятом месте.

Четыре встречи из пяти последних в апреле «Калгари» провел в родных стенах. Но победить «огонькам» удалось только дважды. Сперва они потерпели поражение от «Оттавы» (2:4).

Затем подопечные Дэррила Саттера разобрались с «Монреалем» (4:2; 5:2). А в третьей стыковой игре с «трехцветными» «Флеймз» оказались слабее (1:2).

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Покинув родные стены, «Калгари» встретился с «Эдмонтоном». В поединках с «Ойлерз» «огоньки» победили (3:1) и проиграли (1:4). В следующих матчах команда Саттера уступила «Виннипегу» (0:4) и раскатала «Оттаву» (6:1).

«Ванкувер»

Коллектив из Британской Колумбии в таблице Северного дивизиона занимает последнее место. В 51 игре регулярного сезона ему удалось заработать 45 баллов.

С 27 апреля по 5 мая «Ванкувер» пережил не самый приятный отрезок, в ходе которого «Накс» потерпели шесть поражений кряду в основное время.

Сперва в провинции Онтарио «Ванкувер» дважды проиграл «Оттаве» (1:2; 3:6) и «Торонто» (1:4; 1:5), а затем на своем льду «Накс» пару раз уступили «Эдмонтону» (3:5; 1:4).

Еще в двух поединках с «Ойлерз» подопечные Трэвиса Грина победили (3:6) и проиграли (3:4). В таком же положении «Ванкувер» завершил встречи с «Виннипегом» (3:1; 0:5).

Прогноз

Победа «Калгари» оценивается в 1.90, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.68, а на победу «Ванкувера» — 3.48.

Команда Трэвиса Грина хотела бы поскорее закончить сезон, поскольку последние ее результаты говорят о том, что им нужна пауза.

В семи матчах из десяти последних «Накс» пустили в свою сетку 4+ шайбы. С такой слабой защитой гости рискуют отлететь и в «Скоушабэнк-Сэдлдоум». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Калгари» больше 3 за 1.67.