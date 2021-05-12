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    НХЛ. «Вашингтон» вырвал победу у «Бостона», «Виннипег» разгромил «Ванкувер»

    В ночь на 12 мая в регулярном чемпионате НХЛ состоялось всего два поединка

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    «Вашингтон»

    «Вашингтон» — «Бостон» 2:1

    Победную шайбу за две секунды до конца игры забросил Михаэль Раффль. Российский нападающий Александр Овечкин сыграл 19 минут и сделал четыре броска по воротам соперника. Защитник Дмитрий Орлов отметился одним броском за 19 минут и 20 секунд игрового времени.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Бостон» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Лазар — 7 (Тинорди, Дебраск), 30:11 — 0:1. Хагелин — 6 (Хэтэуэй, Хара), 36:15 — 1:1. Раффль — 4 (Шульц), 59:57 — 2:1Вратари: Ванечек — СуэйменШтраф: 12-12Броски: 32 (10+17+5) — 25 (6+8+11)

    Отметим, «Вашингтон» и «Бостон» сыграют между собой в первом раунде Кубка Стэнли 2021 года. Первый матч состоится 16 мая.

    «Вашингтон» — «Бостон»

    «Виннипег» — «Ванкувер» 5:0

    Дубль в составе победителей оформил Блэйк Уилер, также у него на счету две результативные передачи. Форвард «Джетс» Пол Штястны провел 1000-й матч в карьере.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Ванкувер» — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
    Голы: Коннор — 24 (Уилер, Демело), 7:48 — 1:0. Уилер — 14 (Коннор, Пионк), 22:05 — 2:0. Шайфли — 21 (Уилер, Бенн), 28:33 — 3:0. Уилер — 15 (Коннор, Шайфли), 50:44 — 4:0. Эпплтон — 11 (Перро, Форборт), 51:54 — 5:0Вратари: Хеллибак — ХолтбиШтраф: 6-6Броски: 36 (11+10+15) — 24 (6+11+7)

    Таким образом, в первом раунде плей-офф «Виннипег» встретится с «Эдмонтоном», в другой паре «Торонто» сыграет с «Монреалем».

    «Виннипег» — «Ванкувер»
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