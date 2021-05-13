В матче регулярного сезона НХЛ «Монреаль» будет принимать «Эдмонтон». Матч пройдет в «Белл Центре» 13 мая. Начало встречи — в 00:00 мск. «Монреаль» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монреаль»

Канадский клуб из провинции Квебек находится на четвертом месте в турнирной таблице Северного дивизиона. В 55 играх сезона ему удалось заработать 58 баллов.

В самом начале мая «Монреаль» успел провести небольшой отрезок из трех матчей без поражений. Все встречи упомянутого промежутка прошли в «Белл Центре».

На своем льду «трехцветные» взяли верх над «Виннипегом» (5:3), «Оттавой» (3:2 ОТ) и «Торонто» (3:2 ОТ). А в четырех последних поединках «Хабс» только теряли очки.

Все прогнозы на НХЛ

Сперва подопечные Доминика Дюшарма влетели «Оттаве» (1:5). Позже «Монреаль» дважды слился «Торонто» (2:5; 2:3). А в недавней встрече «славные» не справились с «Эдмонтоном» (3:4 ОТ).

«Эдмонтон»

Команда из Альберты, Канада, закрепила за собой вторую строчку в рейтинге Северного дивизиона. Приняв участие в 54 поединках «регулярки», она заработала 70 очков.

В конце апреля «Эдмонтон» у себя дома потерпел поражение от «Калгари» (1:3), после чего выдал трехматчевую серию побед в основное время.

Сперва «Ойлерз» отомстили «Калгари» (4:1), а затем на чужом льду они прибили «Ванкувер» (3:5; 1:4). Продлить серию команде Дэйва Типпета помешал «Ванкувер» в третьем стыковом матче (3:6).

9 мая «Эдмонтон» снова встретился с «Накс». На сей раз «нефтяники» оказались сильнее (4:3). В последней встрече «Ойлерз» вырвали победу у «Монреаля» (4:3 ОТ).

Прогноз

Победа «Монреаля» оценивается в 2.50, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Эдмонтона» — 2.48.

Если в грядущей встрече «Монреаль» не наберет баллы, он гарантированно останется на четвертом месте в таблице и не сможет обойти третий «Виннипег».

Однако заработать очки нужно во встрече с «Ойлерз», которые даже и не думают сбавлять обороты в концовке «регулярки». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 2.5 с коэффициентом 1.66.