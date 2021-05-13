ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Химки»Проводили красиво. Ларссон спас прощание Тедеско с Москвой Гарри КейнТрансферный дайджест. 4-10 мая «Бостон» НХЛ. «Флорида» разгромила «Тампу», «Айлендерс» проиграли «Бостону»
  • 08:54
    • Определились все участники Кубка Стэнли-2021
  • 23:44
    • Недвед: Пирло и Роналду останутся в «Ювентусе»
  • 21:00
    • «Спартак» вырвал победу у «Химок»
    Все новости спорта

    «Монреаль» снова пострадает от «Эдмонтона»?

    «Монреаль» — «Эдмонтон». Прогноз и ставка (к. 1.66) на хоккейный матч НХЛ 13 мая 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Монреаль Канадиенс Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз
    Прогноз и ставки на «Монреаль» — «Эдмонтон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джейк Аллен
    В матче регулярного сезона НХЛ «Монреаль» будет принимать «Эдмонтон». Матч пройдет в «Белл Центре» 13 мая. Начало встречи — в 00:00 мск. «Монреаль» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Монреаль»

    Канадский клуб из провинции Квебек находится на четвертом месте в турнирной таблице Северного дивизиона. В 55 играх сезона ему удалось заработать 58 баллов.

    В самом начале мая «Монреаль» успел провести небольшой отрезок из трех матчей без поражений. Все встречи упомянутого промежутка прошли в «Белл Центре».

    На своем льду «трехцветные» взяли верх над «Виннипегом» (5:3), «Оттавой» (3:2 ОТ) и «Торонто» (3:2 ОТ). А в четырех последних поединках «Хабс» только теряли очки.

    Все прогнозы на НХЛ

    Сперва подопечные Доминика Дюшарма влетели «Оттаве» (1:5). Позже «Монреаль» дважды слился «Торонто» (2:5; 2:3). А в недавней встрече «славные» не справились с «Эдмонтоном» (3:4 ОТ).

    «Эдмонтон»

    Команда из Альберты, Канада, закрепила за собой вторую строчку в рейтинге Северного дивизиона. Приняв участие в 54 поединках «регулярки», она заработала 70 очков.

    В конце апреля «Эдмонтон» у себя дома потерпел поражение от «Калгари» (1:3), после чего выдал трехматчевую серию побед в основное время.

  • НХЛ. «Флорида» разгромила «Тампу», «Айлендерс» проиграли «Бостону»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 мая
  • Сегодня

    • Сперва «Ойлерз» отомстили «Калгари» (4:1), а затем на чужом льду они прибили «Ванкувер» (3:5; 1:4). Продлить серию команде Дэйва Типпета помешал «Ванкувер» в третьем стыковом матче (3:6).

    9 мая «Эдмонтон» снова встретился с «Накс». На сей раз «нефтяники» оказались сильнее (4:3). В последней встрече «Ойлерз» вырвали победу у «Монреаля» (4:3 ОТ).

    Прогноз

    Победа «Монреаля» оценивается в 2.50, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Эдмонтона» — 2.48.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Если в грядущей встрече «Монреаль» не наберет баллы, он гарантированно останется на четвертом месте в таблице и не сможет обойти третий «Виннипег».

    Однако заработать очки нужно во встрече с «Ойлерз», которые даже и не думают сбавлять обороты в концовке «регулярки». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 2.5 с коэффициентом 1.66.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Штруфф — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Кудерметова — Мертенс
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Мугуруса — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Джокович — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Карацев — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Осасуна — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Насьонал — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фенербахче — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бешикташ — Фатих Карагюмрюк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Денизлиспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Эльче — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Наполи — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Диего Симеоне
  • На грани чемпионства и одновременно на грани увольнения
    • 22:07 06/05/2021     Жозе Моуринью
  • Смелое решение Моуринью. Возглавив «Рому», португалец принял непростой вызов
    • 15:13 05/05/2021     «Манчестер Сити» — ПСЖ
  • В шаге от титула. Дубль Мареза отправил команду Гвардиолы в Стамбул
    • 02:20 05/05/2021
    «Монреаль» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка (1.66), статистика, коэффициенты матча 13.05.2021. Прогнозы на хоккей. «Монреаль» снова пострадает от «Эдмонтона»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры