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    НХЛ. «Флорида» разгромила «Тампу», «Айлендерс» проиграли «Бостону»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 мая

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    «Бостон»

    «Филадельфия» — «Нью-Джерси» 4:2

    Самым результативным хоккеистом матча стал игрок «Флайерз» Джоэла Фараби, который отметился дублем.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Нью-Джерси» — 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)
    Голы: Заха — 17 (Хишир, Братт), 3:29 — 0:1. Куокканен — 8 (Батчер, Шарангович), 5:21 — 0:2. Фараби — 19 (Хэйс, Эллисон), 13:44 — 1:2. Кутюрье — 18 (Жиру, Конекны), 30:06 — 2:2. ван Римсдайк — 17 (бол., Кутюрье, Жиру), 52:25 — 3:2. Фараби — 20 (Эллисон, Хэйс), 56:08 — 4:2Вратари: Эллиотт — Уэджвуд (58:31)Штраф: 4-8Броски: 31 (10+10+11) — 25 (11+8+6)

    «Филадельфия» с 58 очками занимает шестое место в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» с 45 очками — на седьмой строчке.

    «Филадельфия» — «Нью-Джерси»

    «Бостон» — «Айлендерс» 3:2 ОТ

    В составе «Бостона» дублем отметился Тейлор Холл, на счету которого и победная шайба в овертайме. Вратарь «островитян» Семен Варламов из-за повреждения был заменен в начале третьего периода на соотечественника Илью Сорокина.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Айлендерс» — 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Холл — 9 (бол., Крейчи, Маршан), 19:21 — 1:0. Вальстрем — 12 (бол., Барзал, Ледди), 21:38 — 1:1. Маршан — 29 (Крейчи, Пастрняк), 26:15 — 2:1. Барзал — 17 (Пулок, Бовилье), 28:31 — 2:2. Холл — 10 (Крейчи, Райлли), 62:53 — 3:2Вратари: Раск — Варламов (Сорокин, 40:00)Штраф: 6-10Броски: 38 (18+9+9+2) — 18 (4+9+5+0)

    «Айлендерс» с 71 очком занимают четвертое место в Восточном дивизионе, «Бостон» с 73 очками — на третьей строчке.

    «Бостон» — «Айлендерс»

    «Флорида» — «Тампа-Бэй» 4:0

    В составе победителей по голу забили Маккензи Уигар, Юхо Ламмикко, Картер Вераге и Александер Веннберг. Голкипер Сергей Бобровский участие в матче не принимал.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Тампа-Бэй» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
    Голы: Уигар — 6 (Марчмент, Ламмикко), 15:19 — 1:0. Ламмикко — 4 (мен.), 28:23 — 2:0. Верхэге — 18 (Дюклер, Барков), 42:27 — 3:0. Веннберг — 17 (Гудас, Яндл), 54:07 — 4:0Вратари: Дриджер — ВасилевскийШтраф: 19-19Броски: 30 (9+7+14) — 30 (8+12+10)

    «Флорида» с 79 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Тампа» с 75 очками — на третьей строчке.

    «Флорида» — «Тампа-Бэй»

    «Монреаль» — «Эдмонтон» 3:4 ОТ

    Автором победной шайбы стал Коннор Макдэвид. Защитник «Канадиенс» Александр Романов закончил матч с показателем полезности «-3».

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Эдмонтон» — 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Эванс — 3 (Лехконен, Байрон), 9:32 — 1:0. Нил — 5 (Маклеод, Чейссон), 9:52 — 1:1. Нюджент-Хопкинс — 15 (Ямамото, Драйзайтль), 13:29 — 1:2. Байрон — 5 (Лехконен, Эванс), 25:56 — 2:2. Кахун — 8 (Макдэвид, Джонс), 29:26 — 2:3. Лехконен — 7 (Эванс, Чиаро), 53:04 — 3:3. Макдэвид — 33 (Драйзайтль), 62:42 — 3:4Вратари: Аллен — КоскиненШтраф: 2-4Броски: 28 (9+9+10+0) — 35 (13+13+7+2)

    «Монреаль» стал четвертой командой, которая вышла в плей-офф из Северного дивизиона.

    «Монреаль» — «Эдмонтон» 3:4

    «Виннипег» — «Ванкувер» 1:3

    В составе победителей дублем отметился Нильс Хегландер.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Ванкувер» — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Хегландер — 11, 3:04 — 0:1. Хорват — 17 (Пирсон, Хаймор), 7:21 — 0:2. Коннор — 23 (Перро, Шайфли), 10:44 — 1:2. Хегландер — 12 (Миллер, Рэтбоун), 50:16 — 1:3Вратари: Броссуа (57:40) — ДемкоШтраф: 2-6Броски: 40 (13+14+13) — 31 (14+10+7)

    «Ванкувер» с 45 очками занимает седьмое место в Северном дивизионе, «Виннипег» с 59 очками — на третьей строчке.

    «Виннипег» — «Ванкувер»

    «Чикаго» — «Даллас» 4:5 ОТ

    Автором победной шайбы стал Джейсон Робертсон. На счету Дениса Гурьянова результативная передача. Голкипер Антон Худобин пропустил игру из-за травмы.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Даллас» — 4:5 ОТ (2:1, 1:1, 1:2, 0:1)
    Голы: Дебринкэт — 32 (Зутер), 0:53 — 1:0. Зутер — 14 (Дебринкэт, Строум), 1:22 — 2:0. Павелски — 25 (Клингберг, Хенли), 15:30 — 2:1. Строум — 9 (Хиностроза, Кубалик), 36:28 — 3:1. Хейсканен — 8 (бол., Клингберг, Бенн), 39:58 — 3:2. Хиностроза — 4 (Кампф, Хардман), 48:18 — 4:2. Кивиранта — 6 (Гурьянов, Хейсканен), 50:24 — 4:3. Дикинсон — 7 (Робертсон), 52:18 — 4:4. Робертсон — 17 (Бенн, Клингберг), 64:30 — 4:5Вратари: Делиа — ЭттингерШтраф: 6-8Броски: 23 (5+5+8+5) — 50 (14+16+17+3)

    «Даллас» с 60 очками занимает пятое место в Центральном дивизионе, «Чикаго» с 55 очками — на пятой строчке.

    «Чикаго» — «Даллас»

    «Нэшвилл» — «Каролина» 5:0

    Защитник «Предаторз» Яков Тренин отметился результативной передачей.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Каролина» — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
    Голы: Гримальди — 10 (мен., Жанно), 2:51 — 1:0. Дюшен — 5 (Тренин, Джохансен), 4:29 — 2:0. Дюшен — 6 (Ричардсон, Казинс), 24:19 — 3:0. Джохансен — 7 (бол., Форсберг, Фаббро), 32:08 — 4:0. Жанно — 5 (мен.), 40:57 — 5:0Вратари: Ринне (24:12 — 24:19) — МразекШтраф: 17-17Броски: 27 (12+10+5) — 30 (10+10+10)

    «Каролина» с 80 очками занимает первое место в Центральном дивизионе, «Нэшвилл» с 64 очками — на четвертой строчке.

    «Нэшвилл» — «Каролина»

    «Вегас» — «Колорадо» 1:2

    На шайбу Алекса Пьетранжело гости ответили точными бросками Андре Бураковски и Джейти Компера.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Колорадо» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Пьетранджело — 6 (Хэг, Стоун), 8:11 — 1:0. Бураковски — 18 (Кадри, Ньюхук), 27:04 — 1:1. Комфер — 7 (Ньюхук, Тимминс), 51:33 — 1:2Вратари: Ленер (58:40) — ГрубауэрШтраф: 6-8Броски: 37 (14+15+8) — 21 (9+4+8)

    «Колорадо» с 78 очками занимает второе место в Западном дивизионе, «Вегас» с 80 очками — на второй строчке.

    «Вегас» — «Колорадо»

    «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» 1:2 ОТ

    Автором победной шайбы стал Джастин Фолк. Нападающий Иван Барбашев очков не набрал.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Бозак — 5 (Шворц, Фолк), 41:25 — 0:1. Иафалло — 13 (Виларди, Мяяття), 47:35 — 1:1. Фолк — 7 (Перрон, О`Райлли), 60:46 — 1:2Вратари: Петерсен — БиннингтонШтраф: 6-6Броски: 27 (6+9+12+0) — 19 (5+6+7+1)

    «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»
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