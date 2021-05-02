В матче регулярного сезона НХЛ «Айлендерс» будут принимать «Рейнджерс». Матч пройдет в «Нассау Колизеум» 2 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Айлендерс» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айлендерс»

Хоккейная команда с Бруклина, Нью-Йорк, провела в регулярном первенстве 50 матчей. В турнирной таблице Восточного дивизиона она находится на третьем месте и имеет на счету 65 очков.

Недавно у «Айлендерс» был не очень удачный период, во время которого «островитяне» потерпели пять поражений в семи поединках. Дважды кряду в упомянутом отрезке «Айлс» слились «Бостону» (1:4; 0:3).

Затем в «Веллс Фарго Центре» подопечные Барри Троца вырвали победу над «Филадельфией» (1:0 ОТ) и раскатали «Рейнджерс» в родных стенах (6:1).

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В следующих трех поединках «Айлендерс» оказались слабее «Вашингтона» (0:1 Б; 3:6; 0:1). В последнем же матче бруклинский клуб разбил «Рейнджерс» (4:0).

«Рейнджерс»

Нью-Йоркская команда с Манхэттена приняла участие в 51 встрече регулярного первенства и заработала 58 очков. В зачете Восточного дивизиона «рейнджеры» идут пятыми.

С 14 по 18 апреля «Рейнджерс» провели четыре встречи подряд против «Нью-Джерси». Каждая игра с «Девилз» оказалась для клуба из Нью-Йорка успешной (3:0; 4:0; 6:3; 5:3).

После продолжительной серии побед подопечные Дэвида Куинна пережили крупное поражение в дерби с «Айлендерс» (1:6). А в следующем матче «синерубашечники» слились «Филадельфии» (2:3).

Во втором поединке с «Флайерз» «Рейнджерс» одержали верх (4:1), после чего они прибили «Баффало» (6:3; 3:1). В недавней игре «рейнджеры» снова крупно влетели «Айлендерс» (0:4).

Прогноз

Победа «Айлендерс» оценивается в 2.15, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.16, а на победу «Рейнджерс» — 3.10.

Предыдущая потеря «Рейнджерс» и победа «Бостона» в параллельном матче существенно подпортили планы «синерубашечников» касательно борьбы за плей-офф.

Для ребят с Манхэттена это третье проигранное дерби кряду. Безусловно, в поединке с принципиальным противником им хотелось бы исправить ситуацию. Ожидаем от этих клубов результативной зарубы. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 1.68.