ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бруну ФернандешЛучший трансфер за 15 лет. Фернандеш помог «Юнайтед» разбить «Рому» Нагельсманн возглавит «Баварию» с нового сезона«Бавария» Нагельсманна обещает захватывать и пугать Лионель МессииНепростительная ошибка. «Барселона» упустила шанс спасти сезон
    Все новости спорта

    Возьмет ли «Эдмонтон» реванш у «Калгари»?

    «Эдмонтон» — «Калгари». Прогноз и ставка (к. 1.62) на хоккейный матч НХЛ 2 мая 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз Прогнозы на Калгари Флэймз
    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Калгари»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Эдмонтон»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон» будет принимать «Калгари». Матч пройдет в «Роджерс Плейс» 2 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. «Эдмонтон» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Эдмонтон»

    Канадский клуб из Альберты занимает второе место в турнирной таблице Северного дивизиона. В 48 поединках «регулярки» ему удалось заработать 60 баллов.

    В семи последних матчах «Эдмонтон» потерпел три поражения. Дважды в трех проигранных встречах «Ойлерз» уступили «Калгари». В одной дуэли с «Флеймз» «нефтяники» были разгромлены 11 апреля (0:5).

    После неудачного поединка с «огоньками» подопечные Дэйва Типпетта добыли крупные победы над «Виннипегом» (3:0) и «Монреалем» (4:1). В следующем матче с «Монреалем» «Ойлерз» оказались слабее (3:4).

    Все прогнозы на НХЛ

    В паре других встреч «Эдмонтон» прихлопнул «Виннипег» в «Белл МТС» (6:1; 3:1). А в последней игре «нефтяники» в родных стенах снова не справились с «Калгари» (1:3).

    «Калгари»

    Канадская команда из Альберты провела в «регулярке» 49 матчей, за время которых накопила 47 очков. В зачете Северного дивизиона она находится на пятой позиции.

    В конце марта и начале апреля «Калгари» проиграл четыре поединка кряду. Но выпутаться из неприятностей «Флеймз» сумели 11 числа текущего месяца благодаря разгрому «Эдмонтона» (5:0).

  • НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», «Айлендерс» разгромили «Рейнджерс»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 30 апреля
  • Сегодня

    • В паре следующих матчей подопечные Дэррила Саттера взяли верх над «Торонто» (3:2 ОТ) и «Монреалем» (4:1). Позже «огоньки» уступили «Монреалю» (1:2) и «Оттаве» (2:4).

    Далее «Калгари» провел три встречи дома. В родных стенах ребята Саттера победили «Монреаль» (4:2; 5:2), а также уступили «Хабс» в третьей стыковой игре (1:2). В поединке 30 апреля «Флеймз» разобрались с «Эдмонтоном» (3:1).

    Прогноз

    Победа «Эдмонтона» оценивается в 2.15, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.32, а на победу «Калгари» — 3.04.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    У команды Типпета впереди еще много матчей, поэтому путевку в плей-офф она пока не заработала. Да и у «Калгари» остаются шансы на борьбу за четвертую позицию.

    Но на своем льду «Ойлерз» хотели бы получить реванш за предыдущее поражение и заработать очки, которые точно лишними не будут. Наши прогноз и ставка — победа «Эдмонтона» в матче с коэффициентом 1.62.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Витебск — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Зенит — Барселона
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Тондела — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вердер — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.05
  • Прогноз на матч Марсель — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сельта — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Луго — Сарагоса
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.59
  • Экспресс дня 30 апреля
  • Сегодня в 23:15
    •  1.66
  • Прогноз на матч Порту — Фамаликан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.60
  • Прогноз на матч Монреаль — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Колорадо — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Аризона — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Авангард» может завершить серию с ЦСКА в шестом матче
  • Система дала сбой. «Авангард» — в шаге от исторического триумфа
    • 14:45 27/04/2021     Артем Дзюба
  • «Зенит» и «Локомотив» — в Лиге чемпионов, ЦСКА мимо еврокубков. Все расклады перед заключительными турами РПЛ
    • 14:56 26/04/2021     «Авангард» сравнял счет в финальной серии с ЦСКА — 2:2
  • Самый эпичный матч сезона в КХЛ. Как «Авангард» совершил камбэк в противостоянии с ЦСКА
    • 12:24 25/04/2021
    «Эдмонтон» — «Калгари»: прогноз, ставка (1.62), статистика, коэффициенты матча 02.05.2021. Прогнозы на хоккей. Возьмет ли «Эдмонтон» реванш у «Калгари»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры