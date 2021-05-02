В матче регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон» будет принимать «Калгари». Матч пройдет в «Роджерс Плейс» 2 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. «Эдмонтон» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эдмонтон»

Канадский клуб из Альберты занимает второе место в турнирной таблице Северного дивизиона. В 48 поединках «регулярки» ему удалось заработать 60 баллов.

В семи последних матчах «Эдмонтон» потерпел три поражения. Дважды в трех проигранных встречах «Ойлерз» уступили «Калгари». В одной дуэли с «Флеймз» «нефтяники» были разгромлены 11 апреля (0:5).

После неудачного поединка с «огоньками» подопечные Дэйва Типпетта добыли крупные победы над «Виннипегом» (3:0) и «Монреалем» (4:1). В следующем матче с «Монреалем» «Ойлерз» оказались слабее (3:4).

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В паре других встреч «Эдмонтон» прихлопнул «Виннипег» в «Белл МТС» (6:1; 3:1). А в последней игре «нефтяники» в родных стенах снова не справились с «Калгари» (1:3).

«Калгари»

Канадская команда из Альберты провела в «регулярке» 49 матчей, за время которых накопила 47 очков. В зачете Северного дивизиона она находится на пятой позиции.

В конце марта и начале апреля «Калгари» проиграл четыре поединка кряду. Но выпутаться из неприятностей «Флеймз» сумели 11 числа текущего месяца благодаря разгрому «Эдмонтона» (5:0).

В паре следующих матчей подопечные Дэррила Саттера взяли верх над «Торонто» (3:2 ОТ) и «Монреалем» (4:1). Позже «огоньки» уступили «Монреалю» (1:2) и «Оттаве» (2:4).

Далее «Калгари» провел три встречи дома. В родных стенах ребята Саттера победили «Монреаль» (4:2; 5:2), а также уступили «Хабс» в третьей стыковой игре (1:2). В поединке 30 апреля «Флеймз» разобрались с «Эдмонтоном» (3:1).

Прогноз

Победа «Эдмонтона» оценивается в 2.15, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.32, а на победу «Калгари» — 3.04.

У команды Типпета впереди еще много матчей, поэтому путевку в плей-офф она пока не заработала. Да и у «Калгари» остаются шансы на борьбу за четвертую позицию.

Но на своем льду «Ойлерз» хотели бы получить реванш за предыдущее поражение и заработать очки, которые точно лишними не будут. Наши прогноз и ставка — победа «Эдмонтона» в матче с коэффициентом 1.62.