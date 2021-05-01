«Аризона»
Приняв участие в 50 матчах «регулярки», ребятам из Глендейла удалось заработать 47 очков. В турнирной таблице западного дивизиона «Йотис» занимают пятое место.
В последних поединках «Аризона» отдалила себя от зоны плей-офф. В 11 недавних встречах «койоты» потерпели девять поражений. А с 8 по 14 апреля они уступили пять раз подряд.
В ходе своей негативной серии подопечные Рика Токкета проиграли «Лос-Анджелесу» (3:4), «Вегасу» (7:4; 0:1), «Колорадо» (2:4) и «Миннесоте» (2:5).
А после победы над «Сент-Луисом» 18 апреля (3:2) «Йотис» снова получили сполна от «Минни» (2:5; 1:4). Позже «Аризона» разгромила «Лос-Анджелес» (4:0) и дважды влетела «Сан-Хосе» (4:6; 2:4).
«Вегас»
Коллектив из Невады сыграл в 48 поединках регулярного сезона НХЛ и заработал 72 очка. Сейчас он находится на первом месте в Западном дивизионе и имеет путевку в следующий раунд.
На данный момент «Вегас» может похвастаться крутой серией из десяти побед подряд. Последним, кто сумел огорчить «отбросов», был «Сент-Луис». «Музыкантам» хоккеисты из Парадайса уступили в гостях (1:3).
После неудачного выезда в Миссури подопечные Питера Дебура дважды хлопнули «Аризону» (7:4; 1:0), а затем в Калифорнии разгромили «Лос-Анджелес» (4:2; 6:2) и «Анахайм» (4:0; 5:2).
Далее на «Т-Мобайл Арене» «Вегас» дважды разделался с «Сан-Хосе» (3:2 Б; 5:2), а позже он еще раз снес «Анахайм» (5:1). В последнем поединке «Голден Найтс» одолели «Колорадо» (5:2).
Прогноз
Победа «Аризоны» оценивается в 3.34, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Вегаса» — 1.96.
Несмотря на спокойный выход в плей-офф, «отбросы» продолжают сносить всех на своем пути, увеличивая беспроигрышную серию.
Очевидно, что прерывать такой отрезок клубу из Невады не хотелось бы, да еще и в дуэли с проблемной «Аризоной». Наши прогноз и ставка — победа «Вегаса» за 1.96.