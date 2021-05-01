В матче регулярного сезона НХЛ «Аризона» будет принимать «Вегас». Матч пройдет на «Хила Ривер Арене» 1 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. «Аризона» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аризона»

Приняв участие в 50 матчах «регулярки», ребятам из Глендейла удалось заработать 47 очков. В турнирной таблице западного дивизиона «Йотис» занимают пятое место.

В последних поединках «Аризона» отдалила себя от зоны плей-офф. В 11 недавних встречах «койоты» потерпели девять поражений. А с 8 по 14 апреля они уступили пять раз подряд.

В ходе своей негативной серии подопечные Рика Токкета проиграли «Лос-Анджелесу» (3:4), «Вегасу» (7:4; 0:1), «Колорадо» (2:4) и «Миннесоте» (2:5).

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А после победы над «Сент-Луисом» 18 апреля (3:2) «Йотис» снова получили сполна от «Минни» (2:5; 1:4). Позже «Аризона» разгромила «Лос-Анджелес» (4:0) и дважды влетела «Сан-Хосе» (4:6; 2:4).

«Вегас»

Коллектив из Невады сыграл в 48 поединках регулярного сезона НХЛ и заработал 72 очка. Сейчас он находится на первом месте в Западном дивизионе и имеет путевку в следующий раунд.

На данный момент «Вегас» может похвастаться крутой серией из десяти побед подряд. Последним, кто сумел огорчить «отбросов», был «Сент-Луис». «Музыкантам» хоккеисты из Парадайса уступили в гостях (1:3).

После неудачного выезда в Миссури подопечные Питера Дебура дважды хлопнули «Аризону» (7:4; 1:0), а затем в Калифорнии разгромили «Лос-Анджелес» (4:2; 6:2) и «Анахайм» (4:0; 5:2).

Далее на «Т-Мобайл Арене» «Вегас» дважды разделался с «Сан-Хосе» (3:2 Б; 5:2), а позже он еще раз снес «Анахайм» (5:1). В последнем поединке «Голден Найтс» одолели «Колорадо» (5:2).

Прогноз

Победа «Аризоны» оценивается в 3.34, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Вегаса» — 1.96.

Несмотря на спокойный выход в плей-офф, «отбросы» продолжают сносить всех на своем пути, увеличивая беспроигрышную серию.

Очевидно, что прерывать такой отрезок клубу из Невады не хотелось бы, да еще и в дуэли с проблемной «Аризоной». Наши прогноз и ставка — победа «Вегаса» за 1.96.