В матче регулярного сезона НХЛ «Чикаго» будет принимать «Тампу-Бэй». Матч пройдет в «Юнайтед Центре» 28 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Чикаго» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

В 48 играх регулярного первенства команде из Иллинойса удалось заполучить 49 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона она сейчас находится на шестом месте.

С 11 по 20 апреля «Чикаго» провел пять матчей подряд в разъездах. Гостевое турне началось для «Блэкхокс» успешно. На «Нэшнуайд Арене» «дрозды» дважды хлопнули «Коламбус» (4:3; 4:3 ОТ).

Затем состоялся визит в Мичиган, где подопечные Джереми Коллитона крупно уступили «Детройту» (1:4), после чего и сами разгромили «Ред Уингз» (4:0).

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Еще в одном поединке на чужом льду «Чикаго» слился «Нэшвиллу» (2:5). А в двух домашних встречах с «хищниками» «Блэкхокс» по разу победили (5:4 ОТ) и проиграли (1:3).

«Тампа-Бэй»

Команда из Флориды также провела в «регулярке» 48 поединков. За все время она заработала 66 очков, благодаря чему занимает третье место в зачете Центрального дивизиона.

Последний раз в гостях «Тампа-Бэй» играла 14 апреля. Тогда «молнии» на «Бриджстоун Арене» пострадали от «Нэшвилла» (2:7). Шесть следующих встреч прошли на «Амали Арене». В четырех хозяева были сильнее.

Сперва «Тампа-Бэй» дважды зарубилась с Флоридой. В дерби соперников из одного штата подопечные Джона Купера по разу победили (3:2 ОТ) и пережили неудачу (3:5).

Следующим противником «Тампы» оказалась «Каролина». В этих встречах «молнии» также выиграли (3:2 ОТ) и уступили (1:4). В парочке последних поединков ребята Купера разобрались с «Коламбусом» (3:1; 4:3 ОТ).

Прогноз

Победа «Чикаго» оценивается в 3.78, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.84, а на победу «Тампы-Бэй» — 1.80.

Несмотря на явный статус фаворита противостояния, у «Тампы» далеко не все так гладко в последних матчах. Разумеется, действующие чемпионы близки к плей-офф, однако «молнии» частенько начали проигрывать соперникам разного уровня.

А в шести последних поединках на чужом льду команда Купера потерпела четыре поражения, пропустив 4+ шайбы в каждой встрече. Не лучшими показателями «Тампы» могут попытаться воспользоваться «дрозды». Наши прогноз и ставка — победа «Чикаго» с форой +1.5 за 1.74.