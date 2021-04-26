НХЛ. «Рейнджерс» разгромили «Баффало», «Тампа» вырвала победу у «Коламбуса»

«Питтсбург» — «Бостон» 1:0

«Питтсбург» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Бостон» со счетом 1:0. Единственную шайбу в третьем периоде забросил Джейк Гюнцель.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Бостон» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Гол: Гюнтцель — 20 (Кросби, Дюмулин), 44:03 — 1:0Вратари: Джерри — Суэймен (57:41 — 58:32, 59:01)Штраф: 0-2Броски: 29 (10+11+8) — 30 (10+8+12)

«Питтсбург» с 67 очками занимает первое место в Восточном дивизионе, «Бостон» с 60 очками — на четвертой строчке.

«Питтсбург» — «Бостон»

«Рейнджерс» — «Баффало» 6:3

«Рейнджерс» переиграл «Баффало» со счетом 6:3. В составе команды из Нью-Йорка хет-трик оформил Мика Зибанежад, дубль на счету Каапо Какко. Артемий Панарин сделал одну результативную передачу, Павел Бучневич — две.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Баффало» — 6:3 (3:1, 1:1, 2:1) Голы: Зибанежад — 17 (Лафренье, Линдгрен), 4:49 — 1:0. Скиннер — 6 (Миллер, Брайсон), 6:16 — 1:1. Какко — 7 (Фокс, Хытил), 12:02 — 2:1. Зибанежад — 18 (бол., Панарин, Фокс), 17:10 — 3:1. Зибанежад — 19 (Бучневич, Фокс), 22:05 — 4:1. Олофссон — 13 (бол., Райнхарт, Миттельштадт), 34:47 — 4:2. Какко — 8 (бол., Бучневич, Джонс), 47:06 — 5:2. Райнхарт — 21 (Далин, Токарски), 50:34 — 5:3. Руни — 8 (мен., п.в., Хауден), 59:05 — 6:3Вратари: Шестеркин — Токарски (57:29 — 59:05)Штраф: 8-6Броски: 29 (12+7+10) — 34 (11+14+9)

«Рейнджерс» с 56 очками занимаю пятое место в Восточном дивизионе, «Баффало» с 33 очками — на восьмой строчке.

«Рейнджерс» — «Баффало»

«Филадельфия» — «Нью-Джерси» 4:3 Б

«Филадельфия» нанесла «Нью-Джерси» десятое поражение подряд, победив в серии буллитов — 4:3. Решающий бросок реализовал Кевин Хэйс. Защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился результативной передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Нью-Джерси» — 4:3 Б (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0) Голы: Маклеод — 8 (Бастиан, Вуд), 4:56 — 0:1. Кутюрье — 14 (Майерс, Проворов), 11:45 — 1:1. Вуд — 16 (Бастиан, Сиверсон), 27:07 — 1:2. Заха — 11 (Братт, Хишир), 49:16 — 1:3. Жиру — 13 (ван Римсдайк, Ворачек), 58:34 — 2:3. Жиру — 14 (ван Римсдайк, Ворачек), 58:56 — 3:3Победный буллит: ХэйсВратари: Эллиотт (57:21 — 58:34, 58:39 — 58:56) — БлэквудШтраф: 6-2Броски: 36 (16+9+8+3) — 32 (8+11+7+6)

«Филадельфия» с 51 очком занимает шестое место в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» с 35 очками — на седьмой строчке.

«Филадельфия» — «Нью-Джерси»

«Тампа-Бэй» — «Коламбус» 4:3 ОТ

«Тампа-Бэй» вырвала победу над «Коламбусом» — 4:3 ОТ. Победную шайбу провел Виктор Хедман, забросивший на 10-й секунде овертайма. За «Блю Джекетс» одну из шайб забросил Михаил Григоренко.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Коламбус» — 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0) Голы: Палат — 14 (Пойнт), 11:50 — 1:0. Григоренко — 3 (Гавриков, Лехтонен), 17:16 — 1:1. Робинсон — 6 (Бьоркстранд, Доми), 19:29 — 1:2. Жозеф — 12 (Пойнт, Палат), 26:09 — 2:2. Робинсон — 7 (Доми, Бьоркстранд), 40:55 — 2:3. Барре-Буле — 1 (бол., Палат, Хедман), 42:41 — 3:3. Хедман — 9 (Пойнт), 60:10 — 4:3Вратари: Василевский — Корписало (Мерзликинс, 42:41)Штраф: 2-8Броски: 34 (8+16+9+1) — 22 (5+5+12+0)

«Тампа» с 66 очками занимает третье место в Центральном дивизионе, «Коламбус» с 40 очками — на восьмой строчке.